C朗老羞成怒3連擊踢波定踢人？　高普：這球很可能是紅牌｜英超

保羅普巴鏟拿比基達有VAR覆核，為何C朗拿度踢居迪斯鍾斯就沒有呢？

在上半場補時，C朗與鍾斯爭波時，連踢對方3腳，球證安東尼泰萊向他出示黃牌，VAR也沒有叫球證覆核。利物浦領隊高普賽後表示，認為C朗這個犯規應被罰紅牌，但他被告知不是。



【C朗踢人犯規，被罰黃牌】

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在上半場補時1分鐘，當時曼聯落後0：3，C朗在接近邊線的位置，與後備入替占士米拿的居迪斯鍾斯爭波，鍾斯先食住身位佔先。C朗先用右腳從後踢上去，令到鍾斯倒地，皮球在鍾斯的腹部前，而C朗似是發老脾，不知是踢波還是踢人，抑或是表面踢波實際踢人，再踢多兩記。球證安東尼泰萊吹罰C朗犯規，並給予他黃牌，但VAR沒有介入判決。

How this wasn't checked on VAR but Pogba's was I don't know#MUNLIVpic.twitter.com/l3xZV7kwox — Formula Afro (@theF1_ke) October 24, 2021

C朗這下老羞成怒的犯規後不久，利物浦由穆罕默德沙拿再入一球，半場領先曼聯到4：0，最後沙拿帽子戲法，利物浦全場贏到5：0。賽後，利物浦領隊高普被問到C朗這次犯規，他說：「我當然有見到，看來應是（紅牌），但跟住我被告知C朗是踢中波，或者他聽不到哨子聲。好吧，我都不想C朗領紅牌。從我的角度，這球很可能是紅牌，但我被說服，有人告訴我不是，這樣好吧。」

C朗這球是踢波，還是踢人？（Twitter）

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