英超雙紅會︱曼聯防線崩潰普巴被逐　沙拿帽子戲法紅軍大勝5：0

英超雙紅會曼聯主場迎戰宿敵利物浦，雙方陣容上均有個別調動。曼聯方面，C朗拿度正選上陣，中場中路不見普巴的名字，由麥湯米尼夥拍費特。

利物浦罕有收起沙迪奧文尼，左路先由迪奧高祖達上陣，此外，中堅位置方面，麥迪比亦先列後備，由今季加盟的干拿迪正選出場。

結果紅軍變陣奏效，曼聯防線漏洞毫無寸進，半場已遠遠落後0：4。



開賽僅5分鐘，拿比基達為客隊利物浦先開紀錄。一次簡單攻勢，曼聯防線完全沒有緊貼沙拿，讓這位埃及射手轉身交個靚波予後上的基達輕鬆射入。



13分鐘基達乘曼聯後防一次混亂，在禁區頂搶得皮球後右傳，後上助攻的阿歷山大阿諾特右路傳中，今場難得正選上陣的祖達門前射入，助利物浦領先至2：0。

曼聯防線崩潰，C朗無語問蒼天。（Getty Images）

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24分鐘，占士米拿拉傷，居迪斯鍾斯後備入替。戰至38分鐘，紅軍射門被播出，基拿右路截得皮球推順傳中，近期腳風大順的沙拿窄角度射成3：0。完半場前，祖達橫傳無人看管的沙拿再入一球，個人梅開二度，半場利物浦大幅領前4：0。

今次是曼聯在英超史上首次半場落後4球。英國眾球評家一致認為，不是利物浦踢得特別好，而是曼聯防線「不斷自爆」。奧脫福球場內，不少曼聯球迷看不下去，半場休息時提早離場，鏡頭一度轉向前領隊費格遜身上，只見費Sir擰擰頭，不滿球隊表現。

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下半場初段沙拿再入一球，紅軍領先至5：0。（Getty Images）

蘇斯克查半場作出調動，由中場普巴入替翼鋒格連活特。下半場甫開賽，曼聯便有噩夢一想的開始。一次突擊，軒達臣一記漂亮傳球劏穿紅魔防線，接應的沙拿門前無甩拖，個人大演帽子戲法，利物浦領前至5：0。

52分鐘，C朗殺入禁區個人表演，扭過兩個紅軍守將後射入，惟VAR判決越位在先，曼聯未能破蛋。曼聯的噩夢未完，普巴在禁區邊飛踢基達，球證先出示黃牌，經VAR檢視後，球證改判紅牌，普巴下半場入替僅上陣15分鐘便被逐離場。

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基達被普巴踢至要用擔架抬離場，由張伯倫入替。曼聯10人應戰，立即再變陣，卡雲尼入替般奴費南達斯，達洛治入替拉舒福特。利物浦領先至5：0，依然未有留手，繼續狂攻曼聯大門，惟未再有入球，維持戰果至完場。

回看2018年12月的雙紅會，利物浦主場3：1擊敗曼聯一仗，射門呈36：6之比，懸殊戰況終令曼聯管理層辭退時任主帥摩連奴。不足3年後，又是雙紅會，曼聯主場之下射門差距不及上次大，然而比數卻是更誇張的0：5，近期備受壓力的蘇斯克查，會否因而烏紗不保，紅魔主帥再一次成為利物浦的腳下亡魂？

曼聯正選陣容（4-2-3-1）

門將：迪基亞

後衛：梳爾、哈利馬古尼、連迪洛夫、雲比沙卡

防中：麥湯米尼、費特

中場：拉舒福特、般奴費南迪斯、費特

前鋒：C朗拿度



利物浦正選陣容（4-3-3）

門將：艾利臣

後衛：羅拔臣、干拿迪、雲迪積克、阿歷山大阿洛特

中場：占士米拿、軒達臣、拿比基達

前鋒：祖達、法明奴、沙拿

