英超︱沙拿雙紅會連中三元超越杜奧巴　一場波創下5大個人里程碑

英超「雙紅會」利物浦作客5:0大勝曼聯,連中三元的埃及射手沙拿,更達到5大個人成就里程碑。



沙拿在雙紅會大演帽子戲法。(Getty Images)

沙拿今季狀態更上層樓,今仗之前今季11次上陣已攻入12球,另加4次助攻。他不止入球效率奇高,更接連在對曼城和屈福特,連續兩仗深入敵陣以一己之力射入超級金球,獲領隊高普大讚他是當今世上最佳球員。

今仗他再度展示佳態,即使沒有金球,卻有3個入球,將比賽皮球帶回家。此外,他還在今場比賽創下5大生涯里程碑:

1. 利物浦史上首名球員連續3次作客曼聯都有入球;

2. 自2003年當時效力皇馬的C朗拿度以來,第一位球員在奧脫福球場上演帽子戲法;

3. 利物浦史上,第一位球員在一季的首5場作客賽事都入波;

4. 利物浦史上首位連續10場入球的球員(破自己紀錄);

5. 超越杜奧巴,成為英超史上入球最多的非洲球員。



早前利物浦領隊高普已聲言,沙拿是目前世上最佳球員,隊友阿歷山大阿諾特在「雙紅會」賽後立即上傳他與沙拿的合照,加上一句:「世上最佳(The best in the world)」。

沙拿與利物浦的續約談判一度出現阻滯,一方面是他的經理人一再在社交媒體興風作浪,此外盛傳他開出的40萬英鎊人工要求,與球會願意開出的相差太遠。球迷最初不滿他「獅子開大口」,不過他近期的巔峰狀態表現,實在令人心服口服,愈多愈多球評家和球迷均認為,他實在值得這個與曼城中場迪布尼同薪的價錢,而他亦十分識做,日前接受訪問時揚言「難以想像日後倒戈利物浦」,表示希望留隊踢至掛靴。

阿歷山大阿諾特上傳與沙拿合照,大讚對方是世上最佳。(Twitter)

