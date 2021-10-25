英超︱沙拿雙紅會連中三元超越杜奧巴　一場波創下5大個人里程碑

英超「雙紅會」利物浦作客5：0大勝曼聯，連中三元的埃及射手沙拿，更達到5大個人成就里程碑。



沙拿在雙紅會大演帽子戲法。（Getty Images）

沙拿今季狀態更上層樓，今仗之前今季11次上陣已攻入12球，另加4次助攻。他不止入球效率奇高，更接連在對曼城和屈福特，連續兩仗深入敵陣以一己之力射入超級金球，獲領隊高普大讚他是當今世上最佳球員。

英超雙紅會︱曼聯防線崩潰普巴被逐 沙拿帽子戲法紅軍大勝5：0

今仗他再度展示佳態，即使沒有金球，卻有3個入球，將比賽皮球帶回家。此外，他還在今場比賽創下5大生涯里程碑：

1. 利物浦史上首名球員連續3次作客曼聯都有入球；

2. 自2003年當時效力皇馬的C朗拿度以來，第一位球員在奧脫福球場上演帽子戲法；

3. 利物浦史上，第一位球員在一季的首5場作客賽事都入波；

4. 利物浦史上首位連續10場入球的球員（破自己紀錄）；

5. 超越杜奧巴，成為英超史上入球最多的非洲球員。



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早前利物浦領隊高普已聲言，沙拿是目前世上最佳球員，隊友阿歷山大阿諾特在「雙紅會」賽後立即上傳他與沙拿的合照，加上一句：「世上最佳（The best in the world）」。

沙拿與利物浦的續約談判一度出現阻滯，一方面是他的經理人一再在社交媒體興風作浪，此外盛傳他開出的40萬英鎊人工要求，與球會願意開出的相差太遠。球迷最初不滿他「獅子開大口」，不過他近期的巔峰狀態表現，實在令人心服口服，愈多愈多球評家和球迷均認為，他實在值得這個與曼城中場迪布尼同薪的價錢，而他亦十分識做，日前接受訪問時揚言「難以想像日後倒戈利物浦」，表示希望留隊踢至掛靴。

英超｜沙拿創利物浦歷史後發愛的宣言 臨近續約表態願留守至掛靴

沙拿連續兩仗獻超級金球 力證值得50萬英鎊人工要求

阿歷山大阿諾特上傳與沙拿合照，大讚對方是世上最佳。（Twitter）

沙拿對屈福特炮製超級金球：