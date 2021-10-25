英超雙紅會｜英媒球員評分一覽　曼聯隊長零分　C朗也遭劣評

英超第9周曼聯主場迎戰利物浦，最終「紅魔鬼」表現差劣下慘吞5蛋，更有保羅普巴被逐。

球迷對球隊自然怨聲載道，英國媒體又是如何評價兩軍球員？普遍遭劣評的曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire），評分又是如何？



4間英國媒體包括《曼徹斯特晚報》、《天空體育》、《衛報》和《每日郵報》，都為「雙紅會」發布了球員評分，當中集中報道曼市新聞的《曼徹斯特晚報》只評了曼聯球員。

曼聯隊長哈利馬古尼屢屢犯下致命錯誤，成為眾矢之的。（Getty Images）

計算4間媒體的平均評分後，最低分的一人不出所料，正是眾矢之的哈利馬古尼，他的平均分僅得1.5分，當中天空體育、衛報和每日郵報分別給他2分，曼徹斯特晚報則狠狠地將他評為0分，還如此評價：「由他向對手送禮的情況看來，一定是英超助攻榜首位。一個行走的災難，幾乎對每個失球都要負責。」

天空體育指：「這個隊長的狀態差得可怕，也無法組織防線，必需要為敗仗負責。」至於衛報則批評他跟梳爾相撞致迪奧高祖達入球為「業餘式犯錯、在利物浦的男人面前是個小男孩」。每日郵報的評語是：「他的領導能力呢？」

4間英國媒體對曼聯正選球員在「雙紅會」的評價（按圖觀看球員評分）：

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平均分「尾二」的則是左閘盧基梳爾（2.25分），天空體育和每日郵報評他為2分，衛報給予4分，曼徹斯特晚報給予1分，評價是「又懶又慢」。

前鋒基斯坦奴朗拿度出腳狠踢居迪斯鍾斯懷內皮球一幕，無疑令人側目，但射入一記「詐糊」的他仍成為全隊平均評分第三高（3.75分），當中曼徹斯特晚報給予他的分數最低，只有2分，並評道：「失去了理性，腳踢居迪斯鍾斯的舉動可以領紅牌」。

C朗拿度腳踢居迪斯鍾斯一幕，惹來廣泛批評。（Getty Images）

值得一提的是，保羅普巴雖然只踢了15分鐘，但也憑着一面紅牌，與馬古尼並列全場最低分（1.5分，曼徹斯特晚報及衛報給予1分，天空體育及每日郵報均評2分）。

平均分最高的一人，則是門將迪基亞（5.5分），4間評分媒體基本上都向他寄予同情，認為他是被脆弱的防線所累，並「至少以一記漂亮撲救阻止了阿歷山大阿諾特的罰球」。

保羅普巴對拿比基達的這記飛剷，令他領紅離場。（Getty Images）

利物浦全隊平均獲高分 沙拿一枝獨秀

在利物浦的球員評分方面，由於《曼徹斯特晚報》未有對紅軍球員評分，我們轉而參考同是地區媒體、只對利物浦球員評分的《利物浦回聲報》。以同一方式計算評分後，最高分球員不出所料是單場打破5項紀錄的穆罕默德沙拿（平均9.38分），而攻入第一球的中場拿比基達也獲得極高評價（平均8.88分），《利物浦回聲報》更是給予兩人10分滿分。

由於正選中場占士米拿僅19分鐘就因傷而被調出，我們也包括了入替他的小將居迪斯鍾斯的分數，紅軍球員的平均評分如下（按圖觀看）：

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