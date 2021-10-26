曼聯慘敗後名宿史高斯發火鬧爆　叫蘇斯克查永不錄用普巴｜英超

曼聯名宿史高斯認為，球隊不應再派保羅普巴上陣。在周日的英超雙紅會，普巴在曼聯落後0：4之下，後備入替，但上陣僅15分鐘就領紅被逐，最終曼聯主場以0：5不敵利物浦，吞下恥辱性的大敗。



曼聯名宿史高斯近期頻頻就球隊表現發聲。（資料圖片／Getty Images）

史高斯對普巴後備上陣的態度及表現感到不滿，他說：「普巴在下半場入場，如果他試圖幫助球隊，或者會得到一點尊重。他可以嘗試控球，展現他在中路的優勢……結果他導致多一個失球。跟住，一次荒謬的鏟攔，他被逐離場。輸到0：5並且只得10個球員。不得不去想，如果蘇斯克查仍擔任主帥，我們還會再見到普巴穿起曼聯球衣嗎？」利物浦在50分鐘由穆罕默德沙拿建功，贏到5：0，那一球是來自普巴在中場的控球失誤，被利物浦球員逼甩。

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史高斯續說：「過去幾年，他造成混亂。所有人都清楚他的能力，人人都信任他，甚至每任主帥都信他，給他機會，讓他去發揮過往的水平。不過，在每次騷亂當中，他沒有續約，幾乎想要勒索球會般，然後他上場，做了這樣的事。」普巴與曼聯的合約到明年夏天屆滿，一直未有續約的消息。

普巴後備入替15分鐘領紅被逐 曼聯踢少個竟令雙紅會放入「雪櫃」

「看看吧，普巴應該會再上陣，不會嗎？不過，如果不再派普巴上陣，我也不覺得球隊會有什麼損失。他已經有過很多機會，他一直說他欠缺穩定性，但他欠的是紀律，他今日所做的，不尊重領隊及隊友。」

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史高斯近期就曼聯的表現頻頻發聲，在上周中曼聯反勝阿特蘭大3：2賽後，他就表達過憂慮，如果在雙紅會的聯賽維持那樣的戰術及表現，就會被大炒，難以反勝的。他上周說過：「如果你只得兩個中場去對抗他們，結果就會是吞3蛋或者4蛋，你是不可能反敗為勝的。」結果，史高斯做了「預言家」，曼聯對利物浦吞了5蛋。

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