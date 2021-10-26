曼聯換帥干地的三大隱憂　再推倒重來走不出鐘擺輪迴｜英超

盛傳干地將會接替蘇斯克查，擔任曼聯領隊，但綜合歐洲傳媒報道，曼聯高層對干地也有懷疑，憂慮他並非合適的人選，例如他的戰術風格以及與球星、球會高層的相處關係。



首先，干地的忠誠令曼聯憂慮，翻看這位意大利教練的履歷，鮮有執教同一支球隊超過兩年，包括意大利、車路士及國際米蘭。他只有執教祖雲達斯超過兩年，由2011年教到2014年。曼聯始終想尋找一位可以長期執教的領隊。

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干地的執教風格不會向球星賣帳，所有球員都要聽從他的戰術，曼聯擔心他會跟C朗拿度發生衝突。由干地在祖雲達斯的經歷見到，他不會為了遷就任何人而去改變戰術。如果干地一聲令下，全員執行高位壓逼，C朗又能否做到？

在「後費格遜時代」，曼聯的足球風格欠連貫性，隨不同主帥而大幅改變，一直為球迷詬病。3年前，曼聯換走與球員關係惡劣、戰術重防守又刻板的摩連奴，選擇了蘇斯克查。

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如果曼聯聘請干地，又會走上回頭路，將蘇斯克查近3年充滿自由度的戰術體系推倒重來。干地喜歡踢三中堅，作風務實，會踢功利足球，而且他注重紀律，對球員的企位及走位都很講究。

曼聯新任足球總監梅圖（John Murtough）曾經講過，希望球隊踢出快速、流暢的進攻足球。干地能否做到梅圖的目標？如果干地及梅圖對曼聯未來的足球風格有分歧，誰人會讓步？

梅圖（左）今年上任曼聯的足球總監，旁為技術總監費查。（Getty Images）

干地與蘇斯克查可說是性格特點相反的教練，蘇斯克查是一位好好先生，對人關係面面俱圓，與高層及球員的合作亦很好，但干地則是一位直腸直肚，有時又很固執的教練，脾氣也不太好，容易得罪球員及高層。

曼聯每次換帥，彷彿都將一切由鐘擺的一邊，猛然擺到另一個極端。聘請干地，會否只是曼聯無限重建中的又一次輪迴？

相比起鋪天蓋地的換帥消息，英國《BBC》記者Simon Stone卻撰文，認為目前缺乏合適的新帥人選，所以他估計曼聯不會那麼快炒蘇斯克查。他分析：「干地與曼聯長遠的目標格格不入，而且他的臭脾氣性格可能吸引不到球會的管治階級。」

他指各個熱門人選都有缺陷，例如施丹沒有英超經驗，也不懂英語，阿積士的坦哈格兩年前曾拒絕季中離隊轉投拜仁慕尼黑，至於李斯特城的羅渣士以前教過利物浦。在缺少具吸引力接班人下，Simon Stone認為曼聯暫時會給予蘇斯克查更多時間。

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