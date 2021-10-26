傳曼聯初步接觸干地並獲首肯　七大熱門繼任人竟然有C朗拿度

干地會成為下任曼聯領隊？意大利傳媒披露，曼聯在周一晚初步接觸賦閒在家的干地，探聽他的口風，據報干地願意開展談判，甚至有英媒指干地已經「say yes」。不過，曼聯距離落實換帥還有一段距離，因為還未決定是否解僱現任領隊蘇斯克查。據英國博彩公司的賠率，干地是下任曼聯主任的頂頭大熱，施丹、羅渣士、普捷天奴及坦哈格緊隨其後，就連C朗拿度竟也榜上有名。



經過周日雙紅會的主場歷史性0：5慘敗後，曼聯換帥呼聲甚囂塵上。英國傳媒披露，曼聯班主格拉沙家族周一與執行副主席活華特及營運總監李察阿諾特（Richard Arnold）召開危機會議。

曼聯考慮對熱刺前解僱蘇斯克查 外媒曝球員不滿蘇帥多項戰術用人

蘇斯克查經歷雙紅會慘敗後，帥位危危乎。（路透社）

之後，意大利傳媒報道，曼聯在周一晚初步接觸待業的干地，而干地亦有意跟曼聯開展談判。英國《每日快報》更報道，干地已經首肯，因為他覺得曼聯的陣容已經很強，不用太多買人收購。

有其他英國傳媒披露，干地執教曼聯有條件，他希望紅魔答應給予他全面決定轉會的權力，並要求曼聯保證，不會強逼他簽入及使用他不喜歡但具商業市場價值的球員。對於看重全球商業營運的曼聯而言，這個要求會否令球會高層難做？

干地曾執教英超的車路士，並取得成功。（Getty Images）

52歲的干地在今夏離開國際米蘭，賦閒在家，他曾執教過祖雲達斯、車路士及意大利國家隊，有英超經驗，贏過英超及足總盃冠軍。外界普遍認為，若果曼聯在這個時刻炒蘇斯克查的話，干地會是最適合的繼任人選。

【博彩公司顯示七大下任曼聯領隊熱門】

+ 3

據博彩公司Paddy Power及Betfair等的數據，干地是下任曼聯領隊的頂頭大熱，次熱門則是李斯特城主帥羅渣士，而第三熱門則是前皇家馬德里教練施丹。排熱門前列的還有巴黎聖日耳門教練普捷天奴、阿積士主教練坦哈格（Erik ten Hag）及白禮頓領隊格拉咸波特（Graham Potter）。較令人意外的是，排在以上6位名帥後面的第七熱門，竟然是19倍的C朗拿度！

英超雙紅會｜英媒球員評分一覽 曼聯隊長零分 C朗也遭劣評

4間英國媒體對曼聯正選球員在「雙紅會」的評價（按圖觀看球員評分）：

+ 6

01球評︱史高斯預言應驗 蘇斯克查戰術肥佬 曼聯防線崩潰愛難留