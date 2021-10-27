費格遜極罕親到訓練基地力撐　曼聯同意給予蘇斯克查最後機會

曼聯領隊蘇斯克查本周內不會被炒，至少他能捱到周末聯賽對熱刺。英國《每日鏡報》報道，蘇斯克查獲得3場比賽的機會扭轉形勢，而英國《曼徹斯特晚報》就透露，曼聯傳奇領隊費格遜周二親到卡靈頓訓練中心，表態支持蘇斯克查。



曼聯在周日「雙紅會」恥辱地主場以0：5大敗於利物浦腳下，領隊蘇斯克查備受下台壓力，意大利傳媒前日更披露，曼聯已經接觸前國際米蘭教練干地。不過，英國《天空體育》周二報道，蘇斯克查的帥位暫時穩固，至少肯定他會在周末領軍對熱刺。《天空體育》還澄清，曼聯尚未接觸干地。

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英國《每日鏡報》則報道，蘇斯克查還有3場比賽機會，去挽救帥位危機，但這3場比賽的對手都不簡單。曼聯在本周六會先在英超作客熱刺，跟住下周二會在歐聯作客意甲的阿特蘭大，到下周末就會在主場大戰曼城，上演曼市打吡戰。

蘇斯克查周二早上主持操練，據報費格遜當日罕有地到訪訓練基地。（資料圖片/Getty Images）

周日慘敗後，蘇斯克查給予職球員一日假期，但他在周一中午都有回到卡靈頓訓練中心。英國《曼徹斯特晚報》報道，曼聯職球員在周二早上回到訓練基地復操，準備周末的比賽，蘇斯克查亦在場主持訓練。較罕見的是，曼聯傳奇領隊費格遜與曼聯前主席馬田愛華士昨日現身訓練場。

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英國《衛報》透露，曼聯聽從費格遜的意見，給予蘇斯克查一個扭轉形勢的機會。曼聯執行副主席活華特及營運總監阿諾特都決定支持蘇斯克查留任，希望透過給予他支持，從而改善成績。假如周末對熱刺一戰成績對辦，蘇斯克查還會領軍對阿特蘭大及曼城。《衛報》表示，費格遜罕有地駕臨訓練基地，正是向職球員表態，他及管理層仍支持蘇斯克查。

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意大利足球名記Fabrizio Romano亦在Twitter表示，費格遜支持蘇斯克查，蘇帥周二亦有向全體球員講話，他肯定會領軍出戰熱刺，那場比賽相當重要。Fabrizio Romano還透露，當訓練基地的職員見到費格遜現身時，內心都只有一個感覺，就是蘇斯克查留下來了。

蘇斯克查球員時代在費格遜麾下超過10年，而在2007年至2010年期間，蘇斯克查在曼聯擔任教練，也獲費格遜的指導。

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