李鐵前球會河北隊步恒大後塵或散班　內媒：中國足球到了至暗時刻

繼廣州隊（前稱廣州恒大）因財困屢次傳出散班消息，中超再有河北隊（前稱河北華夏幸福）因資金問題停工，或會退出今季賽事。



據內地傳媒報導，中超河北隊日前發出公告，指球會出現資金困難，未能正常營運，因此停工直至另行通知。

消息指，此次停工的導火線是球會拖欠水電費，面臨被停水停電，逼於無奈下才命令員工休假。可是除了水電費，內媒透露河北隊高層跟員工已自掏腰包墊資草地維護、外出參賽等費用；大部分球員從去年到今年的工資跟獎金，亦還沒兌現。

河北隊發出公告，宣布球隊停工。（網上圖片）

假如河北隊在12月中超第二階段展開前仍未復工，便很大機會失去中超資格，只剩下解散的選項。

中超今季已先後傳出多支球隊出現財務問題，先有上季聯賽冠軍江蘇蘇寧解散，天津津門虎、青島黃海、甚至廣州隊（前稱廣州恒大）亦有散班消息。廣州隊至今仍未展開集訓、備戰次階段中超，球隊早前更有主帥簡拿華路離職，一度指希望由市政府接手托管。

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馬斯真蘭奴（右）在華夏幸福曾與阿根廷國家隊隊友拿維斯「拍住上」。（河北華夏幸福官網）

回顧河北華夏幸福的光輝歲月：

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河北隊2015年起獲中國地產商華夏幸福集團入主，同年由現任國足主教練李鐵執掌，即「衝超」成功。升上中超後，開始展開「燒錢模式」，曾獲阿根廷名將馬斯查蘭奴、拿維斯、前阿仙奴翼鋒謝雲奴等球星加盟，也一度邀得前曼城及皇馬領隊柏歷堅尼領軍，但始終跟亞冠盃席位無緣。

球隊今季首階段成績6勝5和3負，取得「爭冠組」席位，本有力競逐聯賽錦標，假如最終退出，河北隊的位置會由此前排第5的上海申花遞補。

另外，中超由於要遷就國足參加世界盃外圍賽、讓球員在西亞返國後完成隔離及恢復狀態，極有可能延遲至12月12日重開，至明年1月27日前完成。不過內媒認為，比賽是「為了踢完而踢，能不能踢完還真不好說」，在各隊出現資金困難，甚至生死未卜的情況下，「中國足球確實到了至暗時刻」。

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