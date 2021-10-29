足球熱話｜C朗上載與女友甜蜜合照報喜　人生第二次「梅開二度」

縱然C朗拿度回歸曼聯的日子不似預期，但這名葡萄牙球星場外依然「大勇」，更傳來喜訊，與女朋友佐真娜齊齊報喜，宣布懷有雙胞胎。



曼聯在上周末的英超「雙紅會」慘敗5球，一片愁雲慘霧，外界仍然討論蘇斯克查是否應該繼續領軍，曼聯內部似是問題多多，今夏回歸紅魔鬼的大師兄C朗卻為球隊沖喜。

這名36歲的葡萄牙球星上載與女友佐真娜的頭貼頭合照，並手持一張超聲波圖片，宣布自己「梅開二度」，佐真娜再度有喜，懷有雙胞胎，可喜可賀，二人的喜悅之情全寫在臉上。

C朗女友紀錄片《我是佐真娜》預告片 被問何時結婚：唔到我話事

C朗透過社交網站公布喜訊。（Instagram截圖）

C朗現時育有兩子兩女，長子小C朗在2010年出世，2017年由代母誕下龍鳳胎Eva與Mateo，而女友佐真娜繼2017年誕下女兒後再度懷孕，如今已是C朗第二度「梅開二度」。

師兄有喜，曼聯隊友迪基亞與達洛治先後留言祝賀，而再次抱孫的C朗母親亦有留言，表示兩個乖孫平平安安才是最重要。

C朗做手勢明寸蘇斯克查戰術不濟 不滿一曼聯球友唔交波

C朗拿度大敗後IG撰文承擔責任 呼籲球隊馬上振作為球迷踢好波

C朗的家庭即將增添新成員。（Instagram截圖）

C朗與佐真娜拍拖5年多，依然十分恩愛，如今再有愛情結晶品。（Instagram截圖）

【博彩公司顯示七大下任曼聯領隊熱門】

+ 3

【在《我是佐真娜》預告片中，C朗都有出鏡】

+ 3

▼ C朗索爆女友Georgina ▼

+ 9

點圖睇：英超第10輪直播賽程