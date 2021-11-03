戴偉浚入籍中國最新消息曝光　內媒對比國足核心：別把他吹得太強

在香港出生、擁有英國籍的戴偉浚入籍中國遲遲未成，有內地媒體透露最新消息，指他最快要明年才可披上國足戰衣。

近日也有球迷把戴偉浚跟現時國足中場核心張稀哲，惹來媒體分別回應，更有指「別把他吹得太強」。



戴偉浚現效力中超深圳隊，這位22歲球員早在去年已表明心跡希望為國足披甲，及後入籍手續正式展開。直至今年7月，內地媒體指他已獲批深圳戶籍，距離成為內地「本土球員」只差一步。

戴偉浚轉籍中國只差一步 為融入甘願改簽名兼苦練普通話

傳戴偉浚入籍中國「按部就班」進行中 曾表心跡願為國足效力

戴偉浚被譽為「鄭智接班人」（微博圖片）

入籍遲遲未成 「料明年披甲」

不過至今4個月，仍未有進一步消息。有內地記者指出，戴偉浚的入籍手續明顯比巴西裔前鋒艾克森（前稱艾傑臣）簡單得多，但效率卻相當低，希望當局「快馬加鞭」處理，因「他的底子比國足那幾個中場強很多」。

深圳隊日前在中國足協盃出局，今日會跟國足進行熱身賽，隨即引來關注，認為國足教練團或可乘機視察戴偉浚的表現，為未來做好準備。可是內地媒體澄清，國足早已安排與任何出局球隊友賽，跟戴偉浚無關，並寫道：「戴偉浚目前還不具備代表國家隊參賽的條件」。另有記者透露，「一切順利的話，戴偉浚明年應該有望披上國足戰袍。」

戴偉浚在深圳隊踢出成績。（新華社）

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球迷大讚戴偉浚 媒體比較國足核心張稀哲：用數據說話

戴偉浚自加盟中超一直獲球迷讚揚，有人稱他「新國產核心」、「鄭智接班人」，認為他具備遠射能力外，突破、傳球、心理質素同樣出色。由於深圳隊將與國足友賽，媒體就把戴偉浚跟30歲國足中場張稀哲相比。

其中一方指出，兩人屬不同時期球員，而用數據證明，他們也非處同一水平，難以相比，「別把戴偉浚吹得太強」。「戴偉浚在22歲時就在中超隊踢球，11場比賽首發（正選）6次入了3球，同時期張稀哲也是中場，數據為30場，28次首發打入了11球和15助攻。這樣我們就可以分清，他們到底誰強，他根本沒有與張稀哲比較的資格。」

張稀哲是國足主力中場球員，在今屆世界盃外圍賽多次上陣。（Getty Images）

另外一方也反駁，指兩人效力球隊不同，無論戰術、踢法、身邊隊友能力也有異，張稀哲在球星身旁發揮自然更出色，認為戴偉浚沒比對方差兩個檔次。

「他沒把在德甲（禾夫斯堡）的技術帶到國足，世預賽（世界盃外圍賽）時沒有太多幫助。這時討論誰強誰弱真的沒有太多意義，要是張稀哲真的比戴偉浚強兩倍，那就請張稀哲把國足的進攻線梳理得井然有序，帶着國足打進卡塔爾世界盃，再吹他比任何人都強吧。」

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內地網民對戴偉浚轉籍的精彩回應及評價：（按圖放大）