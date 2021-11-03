足球轉會︱艾馬利將拒絕紐卡素招手　曾無限接近一理由改變主意

外媒一度盛傳，維拉利爾主帥艾馬利（Unai Emery）即將接任成為紐卡素領隊，不過根據西班牙體育名記巴拿基（Guillem Balague）最新消息指，艾馬利基於一個原因，將會拒絕加盟這支剛獲沙特主權基金入主的英超球會。



艾馬利一度盛傳接任紐卡素主帥，惟最新消息指他會拒絕上任。（Getty Images）

紐卡素一夜富貴過後，已辭退領隊布魯士，外界預期球會管理層會物色一位較高級數的主帥接任，並曾與方辛加、法夫爾、艾迪賀維等名字無限接近，其中方辛加更一度被博彩公司列為賠率只得1.9倍的接任大熱門。

然而近日紐卡素突然又與艾馬利扯上關係，周二（2日）外媒言之鑿鑿宣稱這位曾帶領阿仙奴的名帥接任在即，並取代方辛加成為喜鵲新領隊頂頭大熱。不料一日後形勢已急轉直下，來自西班牙的最新消息稱，艾馬利勢拒絕紐卡素招手，留在維拉利爾。他的接任賠率隨即降溫至4.5倍，反觀艾迪賀維升溫至2倍頓成大熱。

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西班牙著名體育記者巴拿基稱，艾馬利身邊的顧問對紐卡素的發展策略存有疑慮，尤其英格蘭媒體盛傳球隊新帥人選將會由艾馬利和艾迪賀維之中二選一，二人無論執教風格以至在歐洲球壇經驗相差極遠，「球會考慮的人選，有多種不同風格，是球會視野混亂的一個訊號。」

此外，紐卡素匆匆找上艾馬利，沒有正式聘約，在艾馬利眼中一切看似急就章，也是球會缺乏清晰視野另一證明。巴拿基說，「我看不到（艾馬利加盟紐卡素）會在今季當下發生，或許明年當球會結構和目標較清晰的時候才有機會。」

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現年50歲的艾馬利，自紐卡素獲沙特主權基金以3億英鎊收購後，一度有興趣接任領隊。可是他與維拉利爾班主萊伊（Roig）家族會面後，獲對方極力挽留，此外一眾維拉利爾球員也求他留任，艾馬利的家人亦跟他說，現在不是到聖占士公園的正確時機。經他與顧問商討，最終放棄重返英倫的機會。

巴拿基早前曾指出，紐卡素早前曾向剛加盟熱刺的干地、巴塞傳奇中場沙維及德國國家隊前主帥路維招手，惟3人均已拒絕。周二（2日）的記者會上，維拉利爾會長費蘭度萊伊（Fernando Roig）曾表明，並不擔心艾馬利被搶，「艾馬利仍跟我們有合約在身，我們希望可以跟他合作至合約期滿，我完全不懷疑他的專業精神。」

艾馬利2013至2016年任教西維爾期間連續3年領軍贏得歐霸冠軍，奠定名帥地位，之後先後任教巴黎聖日耳門和阿仙奴，2020年7月重返西甲帶領維拉利爾，首個球季即在歐霸決賽擊敗曼聯封王，個人第四度捧起歐霸錦標，創下紀錄。

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