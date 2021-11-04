羽毛球︱李梓嘉愛唱歌被批「發明星夢」　大馬一哥遭酸民瘋狂針對

馬來西亞羽毛球「一哥」李梓嘉的球員生涯，總是走得比別人艱辛一些。年長16歲的「大師兄」李宗偉珠玉在前，他的一舉一動也被拿來跟對方作比較，動輒得咎。

成績不似預期，固然會被罵得體無完膚，就連間中一展歌喉，也遭到網上酸民大肆抨擊，認為他是在「發明星夢」。難道當職業運動員，便要全日24小時不停訓練？



馬來西亞羽毛球「一哥」李梓嘉。（Instagram＠Lee Zii Jia）

李梓嘉作為「李宗偉接班人」，背負3000多萬馬來西亞人殷切期望。自2016年轉打職業賽以來，每次比賽都被放進顯微鏡，大部分時間都是被批評一番。

李梓嘉小時候與李宗偉合照。（Instagram＠Lee Zii Jia）

他出道頭5年，發展有點停滯不前。直到今年3月全英賽擊敗上屆冠軍安賽龍封王，贏得個人首個超級1000巡迴賽錦標，吐氣揚眉。

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早在晉身職業球壇之前，李梓嘉已經熱愛音樂和唱歌，贏得全英賽後，他的廣告聘約如雪花般紛至，他亦曾廣告內自彈自唱廣告歌。

李梓嘉在廣告中自彈自唱。（影片截圖）

順境時，當然沒有人說什麼。可是在全英賽後，李梓嘉在東京奧運男單16強被諶龍淘汰，繼而在之後的蘇迪曼盃、湯姆斯盃、丹麥公開賽和法國公開賽相繼失利，他熟悉的尖酸刻薄批評聲音又回來了。

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他近日接受馬來西亞電台GoXuan訪問時，談到自己曾因愛唱歌被網民批評「發明星夢」和「不務正業」，令他大呼冤枉，因為他只是用比賽和訓練以外的空閒時間來唱歌，不止沒有影響訓練，而且更可借此減壓。

李梓嘉一展歌喉：

他還擊，「我又不是在訓練時跑走，跟教練說：『我今天不想練球，我要去唱歌』」，李梓嘉強調，只有在空閒時才唱歌，「根本沒有影響訓練」。

背負沉重壓力的大馬一哥：

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他自言，對自己要求極高，性格也相當暴躁，就算在練習比賽也渴望場場獲勝，狀態不理想時心情會變差，曾因此摔斷大量球拍，而聽音樂、彈結他和唱歌正是他的最佳減壓方式之一。

幸好李梓嘉似乎未受批評影響，堅持他對音樂的熱愛，今年9月他再次在社交媒體上載自己唱歌的短片，在結他伴奏下唱出加拿大R&B歌手Tamia的《I’m officially missing you》，歌喉不遜職業歌手。其實他只是個23歲的年輕人，練習和比賽的壓力本身已夠沉重，擁有個人興趣和懂得放鬆，對他的球員生涯絕對是百利而無一害。

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