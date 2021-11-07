港超聯︱東方龍獅首度參加運動博覽　葉鴻輝一個原因想遲廿年出世

香港戶外用品及運動博覽由上周五（5日）起一連3日在灣仔會議展覽中心舉行，有份參展的港超聯球會東方龍獅昨日邀得港隊門神葉鴻輝分享，大談對香港足球青訓的看法。



東方今屆首度參展，公開展出高級組銀牌、足總盃及菁英盃3項本地主要錦標及獎牌，並介紹球會「體育產業」及青訓理念。

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東方龍獅參與香港戶外用品及運動博覽，展出球衣及各座本地足球錦標。（袁志浩攝）

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東方體育會副主席游永強昨聯同球隊主帥盧比度、門將葉鴻輝跟球員茹子楠出席分享會，期間葉鴻輝眼見現時香港青訓資源增多，笑言「想遲廿年出世」。

「過往沒有這麼多渠道去訓練，現在即使未到職業層面，梯隊已可到外國跟操，所以他們很幸福，有機會一定要好好珍惜。」他又指，香港青訓試過做得不太理想，令本地足球出現斷層，期望在現有環境下，發掘更多有潛質球員外流，改善港隊成績。

東方守門員葉鴻輝笑言對現時青訓環境及資源十分羨慕。（袁志浩攝）

至於游永強強調，參展主要希望讓市民認識足球行業，從而參加青訓，「想糾正部分家長認為『體育搵唔到食』的觀念，因為青訓始終不能沒有他們的支持。」他又稱對東方季初表現「收貨」，當中本地華將也搶眼，「不少較年輕的球員都有入球，茹子楠也很出色，證明不依靠外援也可以。」

東方預計在疫情緩和後，會恢復安排青年軍到法乙球會索察的青訓基地交流，但游永強相信，最快要待至2023年夏天才成事。

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