港足專題．港超產業1｜搞波蝕本非必然　東方龍獅力求轉虧為盈

香港球會的財政穩定度一向為人詬病，大多倚賴贊助商的資金營運，每季季尾也總傳出有球隊因金主撤資而散班的消息。 與其等待歷史重複上演，不如嘗試打破現有經營模式吧？港超球會東方龍獅作為投資最鉅的其中一間本港超球會，每年班費逾3千萬港元，但管理層心知要長遠經營就必需讓球隊開拓新財源。東方的贊助商能興集團去年收購法乙球會索察，嘗試透過當地青訓資源及轉會市場，彌補香港環境不足，建立一套可持續發展的營運模式。 攝影：歐嘉樂

在香港經營一支球隊，每季支付球員薪金、場租、管理以至各種行政費用，班費由數百萬至數千萬港元不等。本地球會支出龐大，卻無法如許多日韓、歐洲球會般，在電視轉播、門票、球衣與紀念品銷售等方面獲得豐厚收入。

入不敷支已成常態，就連東方龍獅總監李志堅也苦笑道：「新冠肺炎令全球聯賽停擺，對外國球會的收入影響很大，但在香港卻沒有太大分別，因為本身已沒有收益。」

贊助商資金成為港超球會主要收入來源，惟此營運模式弊端不少——投資者有機會干涉排陣部署，球會的生死更很大程度取決於資金的穩定性。單計近年，已有「百年老店」南華與夢想FC自降甲組；今季和富大埔及愉園也傳出欠薪，部份球隊缺乏長遠發展計劃，球員每季都要為前途擔驚受怕。

本地足球比賽在新冠肺炎疫情下閉門作賽，及後更停擺，惟李志堅指門票收入一向偏低，因此對球會營運情況影響不大。（資料圖片／袁志浩攝）

疫情下的香港足球：（按圖放大）

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昔日本地足球班霸南華於2017年自願降班。（資料圖片）

足球理應是可以賺錢的，現時本地波被人睇低，但球圈中人先要自己睇得起自己。 東方龍獅總監兼主教練 李志堅

本地足球也可轉虧為盈？

要走出困境，本地足球就需拋棄固有經營模式，減少依賴贊助商。

李志堅指，假如要令本地球圈生態正常，就要有人願意踏出第一步，「足球理應可以賺錢，現時本地波雖然被人睇低，但球圈中人先要睇得起自己。若從產業角度入手，或許會很辛苦，但起碼看得到曙光。」

李志堅現擔任東方龍獅總監兼主教練，他認為本地球圈中人切勿睇低自己。（歐嘉樂攝）

將青訓轉化成商機

香港足總主席貝鈞奇最近回應港超門票及贊助收入下降時曾稱，問題跟聯賽水平有關；而技術總監艾拿臣早前也提到，若球會培訓小將轉售到外地落班，有利提升香港足球水平，其實放眼世界，青訓不單能培育好球員，更能進一步帶來收入。

李志堅也認同，本地足球產業鍊環環相扣，「球會培養自家球星，自然能吸引球迷，有球迷就更容易找贊助；同時球會也可藉轉售球員獲利。所以若球員有價值，對球會來說是資產，證明青訓可轉化成商機。」

阿積士被譽為歐洲青訓工廠，球隊歷年來培育出不少著名球星。（Getty Images）

阿積士建青訓工廠 成績利潤兼備

被譽為歐洲球星搖籃的荷甲球隊阿積士，就是其中一例，球會過往曾培育出蘇亞雷斯及基斯甸艾歷臣等球星，上季更以極年輕的陣容殺入歐聯4強，即使未機就被各大豪門挖角，但帶來的高額轉會費，令球會能持續營運。當中自9歲就加入阿積士的青訓系統的馬菲斯迪歷特，去年加盟祖雲達斯的轉會費就高達8550萬歐元，回報率極高。

根據轉會網站Transfermarkt統計轉會市場收購及放售數據，阿積士近10年的轉會利潤屬全球第3高，總利潤是2.98億歐元，僅次於葡萄牙的賓菲加及波圖。從球場角度，成功的青訓產品不單可帶來佳績，而且從營運角度，即使青訓產品流失，仍可帶來可觀的轉會費，成為另一種成果。

阿積士的青訓產品，為球會帶來高額收入：（按圖放大）

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若香港球員獲斟介，球會拒絕免費放人就會被罵，但何不想想當初球會如何供養球員、助他成長？ 東方龍獅總監兼主教練 李志堅

本地轉會市場低迷 收購索察放眼歐洲

不過，香港轉會市場比歐洲「慘淡」得多——球員合約年期短，習慣自由轉會，本地球會間牽涉巨額轉會費的個案近年已不多。李志堅舉例說：「若香港球員獲斟介，球會拒絕免費放人就會被罵，但何不想想當初球會如何供養球員、助他成長？如果美斯要轉會，難道巴塞會不收錢嗎？在外國，大家的立場都是保護球會，但香港卻可能是球會受罪。」

要將青訓轉化成商機，東方將眼光轉向相對成熟且具系統性的歐洲轉會市場。球會贊助商能興集團去年收購法乙球會索察，借助當地已建立的網絡及資源，實現可持續的營運模式。

東方龍獅贊助商能興集團去年收購法乙球會索察，游永強（右）現擔任該球會會長。他與能興集團創始人暨董事長鍾乃雄（中）到訪當地時，跟索察主教練Omar Daf（左）合照。（索察官方網頁圖片）

轉售新星收入足抵球會開支

以索察青年軍今季擁有82名球員為例，球隊每年只需要賣出1至2名優秀球員，收益已足夠負擔一隊部份費用，同時也可維持成績。

目前兼任索察會長的游永強解釋：「今季我們提拔了14名小將到一隊，季初曾踢上前三，而且青訓產品除自用外也可轉售，每位大約可賣100萬歐元。以1位法乙頂級球員只需1至2萬歐羅月薪計算，意味球會每賣1位小將，就至少可聘請3至4名援將助我們殺上法甲，這樣的投資是健康的。」

索察青訓系統成熟，游永強指球會青年軍既可提拔至一隊，也可轉售獲利。（索察官方網頁圖片）

索察青訓資源可彌補香港的不足，令產業版圖變得更完整，同時也可為東方帶來更多發展資源。 東方體育會副主席 游永強

兩地資源互補 創雙贏局面

游永強指，東方若「單打獨鬥」，僅靠香港球市既有資源，要「回本」的話相信遙遙無期。但以法國的經營模式，受惠的不單是索察，同時為東方帶來更多資源，金額或足以支撐東方部份班費。「當地的青訓資源及質素正是我們所需，可補充了香港東方在體育產業鍊上的空白，令全個產業版圖變得更加完整。」

東方的最終目標，仍是希望在香港推行「索察模式」，吸引更多球會仿傚，才能建立一個健康的香港球圈及聯賽。游永強續指：「這些青訓最後未必只得東方一隊這條出路，市場也不限於香港，如果可以到中、日、韓或泰國等地發展，球會獲利之餘，對球員也是更好的前景，達到雙贏局面。」

東方透過跟索察在資源上互補，欲構建更宏大的體育版圖。（歐嘉樂攝）

有見及此，東方近年推行青訓拓展計劃「Project E」，跟葡萄牙球會簽訂合作協議，協助小將前往當地學法。下一集，我們將了解這個計劃的實際內容，並細看球會主導下的青訓，對球員有甚麼益處。