港足專題．青訓路向5｜香港小將葡式體驗　危機感是進步的關鍵

香港足球青訓愈來愈受重視，足總及教練也提出各種問題及發展路向，然而作為「主角」的本地年青球員，他們的第一身感受亦不應被忽視。 近年小將們開始衝出香港，嘗試到中國內地或歐洲尋求落班機會，最大原因為何？究竟香港青訓的問題出在哪裏？ 在今年初加盟葡甲球隊科瓦彼達迪（Cova da Piedade）的香港青年代表隊成員梁𧙗維（一仔），名氣或未及「前輩」陳俊樂及徐宏傑等大港腳，不過他在葡萄牙及國際賽的經歷，無疑可為有志投身職業足球者作借鏡；而部份他遇到的難題，也值得深思。 攝影：盧翊銘

一仔成長經歷與大多本地球員無異，小時候從公園及街場接觸足球，加入元朗區隊，再先後加盟傑志、南華等球會，成為港足梯隊（即不同年齡段的香港隊）常客，可說經歷過本地青訓系統每一環。

「我以前是肥仔，不懂踢足球，只會亂跑，大家都叫我做『功夫熊貓』。現在能外流葡萄牙，很多朋友都說是奇跡。」2018年，一仔在東方龍獅「Project E」拓展計劃支援下到葡萄牙跟操試腳，終在今年1月跟葡甲球隊科瓦彼達迪簽下人生首份職業球員合約，展開不一樣的足球路，才發現天外有天。

香港注重球員基本功，不過在葡萄牙，講求的是速度與質素。

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當基本功不是基本 如何提升質素？

新冠肺炎令葡萄牙聯賽停擺，為避開歐洲疫情，一仔早於3月中已返港，並在完成14日家居隔離後接受訪問。一仔坦言在加盟球隊之前，曾幻想會過着刻苦生活，也擔心自身水平跟歐洲球員相差甚遠，跟不上練習進度；但事實上他很快就克服語言等問題，融入當地生活。

加盟球隊僅3個多月，一仔卻已感受到港葡青訓差異，硬件如球場、健身室，以至配套與訓練時數，香港都完全被比下去。我們在過去訪問已曾討論此類問題，在此就不詳述。而一仔卻直言最深刻的體會，竟來自身邊每位隊友，「其實葡萄牙的訓練模式及內容，基本上跟香港相似。香港大部份教練很注重球員基本功，但只要求球員做到傳球成功；不過在葡萄牙，基本功的要求不一樣，球員已很少控甩腳或傳失波，追求的更是速度與質素。」

若連同試腳的日子，一仔共在葡萄牙待了約1年半時間，他發現當地跟香港的最大分別，是球員的態度。（盧翊銘攝）

或許有些人會不想離開舒適圈，但其實轉到其他球隊，也可增值自己

態度成分野 競爭才逼得出動力

葡萄牙球員之所以基本功扎實，一仔認為與當地人對待足球的態度有關，「他們視足球是生活的一部份，也是一門職業；足球在香港卻只是興趣，或是社交活動。」兩地體育文化有異，他認為大部份香港人踢波只為「運動下、開心下」，卻忽略練習的重要性。



香港青年聯賽一直也存在一個現象：具實力的年青球員大多選擇一同投效強隊，多數地區球隊都難以抗衡，令球隊實力分野極大。

一仔的自身感覺是，香港有些球隊的青訓計劃並不長遠，然而葡萄牙的情況剛好相反，球會資源充足，對梯隊有長遠計劃，志在培養球員成才。「我遇到的當地球員會覺得，若想繼續追夢，就必須認真看待每課訓練，力求以表現在隊中佔一席位；如欠缺上陣時間，他們肯定會離開去尋找機會。」一仔認為香港的情況不一樣，「被淘汰」的顧慮較小，「明白或許有些人會不想離開舒適圈，但其實轉到其他球隊，也可增值自己。」

一仔在葡甲球隊科瓦彼達迪的訓練日常：（按圖放大）

+ 4 + 3 + 2

缺乏競爭性是香港青訓一大難題，球員即使有潛質，也難以進步。記者採訪生涯中，聽過許多曾外流、參加亞洲賽和國際賽的球員、教練以至管理層說出同一個情況：若外國球員在場上遇到攔截倒地，會立即爬起來爭奪皮球；不過如香港球員遇到同樣情況，或許只會花時間跟球證投訴。除了球證執法尺度不同，另一原因，正是由於外國職業足球競爭激烈，若球員受傷或表現不理想，大有機會失去位置，惟香港球員甚少受此「威脅」。

沒有犯過錯、沒有失去過，又怎會進步？球員在充滿危機感的環境中成長，定有利提升足球水平。一仔在葡萄牙初期人生路不熟，無論往宿、生活以至起居飲食，每樣都是挑戰，但這正是他外闖最大目的，尤其他眼見一同走在足球路上的同路人，越長大越少，「香港足球人口不足，要當職業球員的門檻不太高，但我更想放眼在香港以外的地方。挑戰會更大，但要試過才知道自己的能力。」

本地年青球員仍未習慣成為傳媒焦點，批評對心智仍未成熟的他們來說更是殘忍。（盧翊銘攝）

在缺乏競爭的環境下成長，還會出現其他問題－－球隊實力差距大，往往輕易取勝、甚少受挫，若突然面對逆境，尤其網上種種批評，總會不知所措。

一仔還記得，港足U18去年集訓期間出現紀律問題，雖然傳媒揭露事件之時，球隊當時正赴台灣參加邀請賽，能暫時避開傳媒追訪，但網上言論卻避無可避，只要是有關球隊的報導，總有人留言揶揄一番，一字一句，他都記得清楚：「香港球員囂張又差勁」、「踢街波也踢得比你們好」。

港足U18去年赴台灣出戰邀請賽：

+ 24 + 23 + 22

球員在場上已付出了所有，但那時的感覺是，即使盡了力，也不會有人欣賞。

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難改球迷固有印象 盲目批評摧毀信心

他回想當時港隊跟東道主中華台北交手，部份球迷認為港隊非勝不可，畢竟在球迷印象中，香港足球水平比台灣高，但一仔坦言雙方青訓水平其實已拉近許多：「以跟我同齡的台灣球員為例，在場上是『打仔格』，態度與拚勁跟早年明顯有分別。」

最壞的結果出現－－港隊在領先1球下反勝為敗，一想到球迷會有什麼反應，壓力令他賽後跟隊友也忍不住落下男兒淚，「那一刻感覺即使球隊盡了力，也不會有人欣賞，加上球員在場上真的已付出了所有，對落敗很不甘心，所以大家就哭了起來。」

一仔認為球員可接受負面評價，但希望球迷不要盲目批評。（盧翊銘攝）

一仔代表港足梯隊出席各項賽事，以大港腳為目標：（按圖放大）

+ 5 + 4 + 3

大家都是香港人，希望無論輸贏也得到支持。

對於外界對球員態度及紀律的質疑，一仔強調自己對代表香港感到光榮，跟隊友一直認真看待訓練及比賽，「無論如何，經過這次教訓，未來定當注意言行舉止，並透過外闖的經歷提升水平，爭取入選U23及大港腳，回饋港足。」談及負面評論，一仔也認為這是作為球員必需面對的事，但心中仍不免希望，球迷言語不要太傷人，「大家都是香港人，希望無論輸贏也得到大眾支持」。

一仔的目標是希望透過外闖提升自我足球水平，爭取成為大港腳，回饋港足。（盧翊銘攝）

受學業與傷患困擾 本地青訓流失率高

可是在香港，球員即使在不算理想的環境下向上爬，最終也未必成為職業足球員。如上文所說，一仔在足球路上，同齡隊友越來越少。

香港青訓流失率較高，以往就有年青球員透露，代表港足梯隊比賽，每次都可能是最後一次；球員到達一定年紀，彷彿就要從學業及足球中二揀一，而香港人往往較重視前者。2013年打入U16亞洲錦標賽決賽周的「黃金一代」中，最終仍留在職業球壇的，屈指可數。

自12歲起加入港足梯隊的一仔坦言，他踢到15至16歲時，正是最多隊友離開的一段時間，「始終球員升中四需要選科，考慮到前途等問題，大多就放棄足球。」看著一同成長的戰友一個個離開，難免心酸，一仔曾有一位在U12至U15時期擔任港足隊長的隊友，天賦、技術與力量都比旁人高，仍在中途退出。除了學業，一仔認為還有其他原因令年青人中途放棄，「香港很多娛樂，若受不住引誘、缺乏休息，練習也不會好，加上踢人造草真的較易令膝頭受傷，各種原因下，發展未必如預期。」

本地年青球員的職業足球路難關重重，一仔是少有成功外流的例子之一。（盧翊銘攝）

以後輪到我們這輩做家長，相信社會對足球的觀念會扭轉，讓更多人投身職業足球。

但一仔在葡萄牙感受到當地人生活態度較輕鬆，學業跟足球兩者能並存，以他現時在葡萄牙就讀的學校為例，因球會訓練場地偏遠，球員能跟學校協議提早放學，以便出席練習，「這在當地是很普遍的安排。」

「踢波搵唔到食」的傳統觀念在香港仍根深柢固，儘管近年足球員收入有所提升，惟短期內難以令大眾、尤其父母改觀。若香港要完全仿傚葡萄牙，一仔認為甚有難度。他希望港人先學會「放鬆」，「葡萄牙人生活很簡單、開心，未必一定要做醫生律師，做不到就做其他職業，絕不像香港般生活節奏快，壓力又大。」

縱使如此，他認為作為「千禧一代」，或許可以慢慢改變現況，「其實2000年後出生的球員，有部份已開始踏上職業舞台。過多一段日子，輪到我們這輩做家長，或許可以令社會對足球的觀念會改變，讓更多人投身職業足球。」

離開香港到葡萄牙發展，見識當地的足球文化，一仔感受甚深。（盧翊銘攝）

在香港重視功利的文化下，家長在年青球員的職業足球路上也扮演重要角色。究竟一仔的父母如何無條件地支持愛兒追夢，背後理由又是甚麼？下一集我們將在梁媽媽的口中尋找答案。