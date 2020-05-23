港足專題．港超產業2｜東方龍獅的青訓大計　球會主導利多於弊

青訓應該由足總抑或球會主導，在香港一直是個爭議的話題。有人認為足總每年獲助上千萬元的資助，理應將青訓系統「中央處理」，惟足總技術總監艾拿臣卻指足總只是輔助，球會才是主角。 上一集我們談到，球會利用青訓轉化成商機，或許是改善收入來源的營運模式之一。在此構思下，近年港超球會東方龍獅積極推行青訓計劃「Project E」，球會副主席游永強認為，青訓若由球會主導，在過程中也能更有效引領球員成長。 攝影：歐嘉樂

為減少球會財政狀況對贊助商的倚賴，東方龍獅希望透過青訓嘗試培育出自家球星，借助外地轉會市場，建立一套可持續發展的營運模式。

球會去年2月正式推行青訓拓展計劃「Project E」，跟葡萄牙球會簽訂合作協議，目前已協助兩名小將梁祐維及馬希偉前往當地學法。其中梁祐維更於今年初加盟葡甲球會科瓦彼達迪，成為職業球員。

東方近年透過推行青訓拓展計劃「Project E」，助小將梁祐維加盟葡甲球會科瓦彼達迪。（資料圖片／盧翊銘攝）

葡甲外援註冊沒有限制，生活成本也便宜。當地轉會市場蓬勃，對香港球員亦有興趣。 東方龍獅會務發展總監 戴文康

Project E的成立 香港球員也有市場

戴偉浚在香港知名度甚高，曾先後到英甲貝利、牛津聯及英超狼隊U23落班，長年栽培他的父親戴文康現為東方龍獅會務發展總監。他透露計劃源於自己認識科瓦彼達迪球會高層，對方希望讓香港球員赴葡交流，球會在研究可行性後決定接受邀請。

「我們考察過所有訓練及配套後，認為這平台很有意義。最重要是葡甲外援註冊沒有限制，生活成本也便宜。」戴文康補充，葡萄牙聯賽是巴西甚至非歐盟球員到歐洲落班的踏腳石，當地轉會市場蓬勃，所以對香港球員亦有興趣，「他們希望市場內擁有不同類型的球員，順便開拓新市場。」

戴文康指自己跟葡甲球會高層相熟，受對方邀請下展開青訓計劃「Project E」。（歐嘉樂攝）

戴偉浚曾在多支外國球隊落班：（按圖放大）

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賽馬會或麥當勞的暑期足球計劃偏向草根足球的模式，但我們希望小將能跟外國球員一齊起步，以職業球隊的模式訓練。 東方龍獅會務發展總監 戴文康

重新定義年青球員 免「踢得太遲」

可是計劃應如何開始？從哪個年齡層展開培訓才算合適？

在香港，超過20歲的球員仍被視為「年青球員」，東方體育會副主席游永強卻不認同，他認為青訓要由細做起，而「細」的意思是指10歲或以下，「外國球員正是自少培訓，18歲雖是小將，卻已可打入一隊。否則如香港目前情況，球員踢到27、28歲才算成熟，變相職業生涯相當有限。」

東方最近就曾安排U10及U11的小球員到法國體驗當地訓練，戴文康指，希望讓他們盡早習慣歐洲的高強度及快速的比賽節奏，「在香港，不少小球員會經一些暑期足球計劃受訓，這種方式偏向草根足球。我們希望以職業球隊的模式去訓練，令小將能跟外國球員一齊起步。」

戴文康補充，如小球員於10歲左右投入訓練，往後即使能力未達標，年紀仍尚淺，還能夠選擇升學等出路。相反，如球員可在葡萄牙球會U15、U17青年軍中「生存」下來，實力已足夠踢港超，甚至到東南亞聯賽發展。

東方龍獅認為青訓要由10歲或以下的小球員做起。（東方體育會提供）

揀卒兩大條件

然而，小球員要加入「Project E」並不容易，必須先符合兩大條件，第一個就是足球水平。戴文康透露，東方跟葡萄牙球會對球員水平有共識，所以會方要自行把關，「若球員水平未達當地標準，我們沒法子強行要求對方接納。若球員根本沒可能上陣，這便有違我們的目標。」

第二個條件－－家長支持，來得更重要，即使東方發掘到有潛質的小將，球會亦需確保對方獲得家長全力支持，並有志投身職業足球。戴文康道：「從商業角度考慮，我們培訓一位球員，花費金錢、心血、時間與精力，所以絕不希望冒險，要將球員中途退出的機會減到最低。」

東方龍獅亦曾與英超球會狼隊合辦「GOLDEN CHANCE足球訓練計劃」，推薦兩名小將到狼隊訓練基地受訓兩周：（按圖放大）

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港將外流只有三大途徑

像「Project E」這樣的外流青訓計劃，若本地小將不靠球會、單憑自己努力，又做得到一樣效果嗎？

其實香港小將要到外地試腳或落班，雖非不可能卻也不容易，一切講求資金及人際網絡，主要途徑大致分為3種。以陳俊樂與徐宏傑等為例，就憑在本地聯賽或香港隊的出色表現，獲內地球會招手；而另一小將杜國榆則透過經理人推薦，曾到西班牙低組別聯賽落班，目前有望加盟芬蘭超級聯賽。最後，就是透過本地球會與外國球會的合作協議，如舉辦交換計劃等安排赴歐。

可是經理人制度在香港球圈不成熟也不流行，而且從商業角度出發，推薦小球員到外國球會的利潤極微，因此甚少經理人願意協助小將外流。同樣道理也適用於轉會上，小球員實力有限，藉此外闖的機會亦較低，足證「球會」的角色尤其重要。

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近年香港球員外流的經典例子：（按圖放大）

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球會成重要夥伴 助球員解憂愁

正效力科瓦彼達迪的香港青年代表隊成員梁祐維指，外流過程中牽涉各種煩瑣的行政工作，若有球會協助自然事半功倍，也可更專注足球。

他透露有一位早年效力元朗青年軍時的隊友，就曾嘗試自行到歐洲球會叩門，「他需自行向球會打探消息、寄履歷，又要找住宿及學校。雖然最後他仍能在當地落班，但級別可能更次等，而球會環境也會差一點。」

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在香港球圈打滾多年的李志堅指，球員成長期往往需要教練或球會的輔導。（歐嘉樂攝）

年青球員到國外，容易被忽視，加上對環境感陌生，這些處境都非大家想像般簡單。球員變得缺乏自信，連叫隊友傳球也不敢，技術多好也沒有用。 東方龍獅總監兼主教練 李志堅

而球員隻身到國外生活，亦難免感到孤獨。李志堅坦言球員成為職業球員之前，往往要經歷重重考驗，每個決定都足以改變人生。所以無論在思想及行為上，都需球會引領、提供支援。

「球員到國外，有得踢當然好，但大部份時間反而是留在家中，或外出買食物、社交。假如果你是C朗，當然無論到哪裏都有人照顧，但香港球員在外國人眼中地位不高，容易被忽視。年青球員對所有事情也很陌生，到哪裏吃飯、買衫亦不清楚，這些處境都非大家想像般簡單。球員在這樣的環境下，會變得缺乏自信，連叫隊友傳球也不敢，技術多好也沒有用。如果有球會照顧着他，情況會變得理想。」

年青球員獨自到外國落班，容易受環境等各種因素影響自信，球會的輔導角色尤其重要。（受訪者提供）

香港年青球員在葡甲的訓練日常是如何？按圖即睇：

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球會作為球員的用家，應該比足總更了解球員與家長需要甚麼。 東方體育會副主席 游永強

有利塑造港足專業形象

東方體育會副主席游永強也認為，青訓需由球會做起，「球會作為球員的用家，應該比足總更了解香港足球，以至球員與家長需要甚麼。」

普遍香港家長對足球界認識不多，在考慮小朋友前途時難免會擔心風險，李志堅認為大家雖常說配套是青訓的重要一環，但假如家長不肯將球員交到球會手中，一切也只是空談。

東方體育會副主席游永強認為球會比足總更了解球員及家長的需求。（歐嘉樂攝）

他指球會的專業能為家長帶來安全感，放心讓球員踏上職業足球路。「足球世界很抽象，並不像其他工種有特定路線，填表、面試就成功。家長可能對這方面沒有太多認知，不過只要球會能展示出在這方面的經驗、跟其他球會的關係，以及穩定的運作模式，便更容易贏取家長信任。」

球會的專業形象，以及詳細與長遠的計劃，能令家長更放心讓年青球員走上職業足球路。（東方體育會提供）

然而青訓計劃要有成果，相信至少也要等待5年或以上，在現今本地球壇迫在眉睫的困擾下，本地球會無疑要尋找更「即食」的方法，擴闊收入來源。

近年東方表面上雖大灑金錢購入具質素的本地球員及外援，但球隊目光並非局限於港超，而是希望為香港球壇或體育界注入新元素，希望將本地體育產業化。球會贊助商近年除了入主足球隊，同時也經營籃球與電競產業，部份構思值得本地足球參考，下一集，我們將詳細討論。