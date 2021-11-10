英超熱話︱曼聯最新統計揭C朗跑動少　馬古尼費特數據下無所遁形

曼聯在蘇斯克查帶領下狀態低迷，外界不時批評個別球員表現，眾說紛紜，但數字不會說謊，英國《天空體育》近日公布了曼聯今季英超數據，哈利馬古尼、費特的防守統計差得可憐，就連C朗拿度，亦於一項數據中位列榜下游。



C朗拿度回歸曼聯之後多次成為「救世主」，尾段入波為紅魔在英超跟歐聯搶回不少分數，但他在鬥利物浦跟曼城兩場大戰的表現可圈可點。

紅魔「名宿」加利尼維利就曾指出C朗跑動不足，未能在前線向敵軍施壓；英國《天空體育》近日公布了曼聯今季英超「羞恥」數據，C朗總跑動距離雖達66.2公里，但若以每90分鐘去計算，他平均跑動只得9.3公里，在全隊之中排尾3。

C朗平均跑動距離排全隊尾3，數據最差的5人中更只得他一位中前場球員。（Getty Images）

哈利馬古尼3項數據包尾

而撇除守門員迪基亞，全隊平均跑動最少的正是中堅兼隊長哈利馬古尼，只得9.1公里，難怪他成為曼聯表現不濟的「公共箭靶」。至於平均跑動最多的，是另一位前鋒卡雲尼（11.7公里）跟防中麥湯米尼（11.4公里）。

不過值得留意的是，曼聯的總跑動距離在全英超中只排第15，而至今11輪聯賽之中，有8場跑動比敵軍少，一共比對手少跑了22公里。

今季曼聯各人的跑動數據，每90分鐘平均跑動最多的是中鋒卡雲尼。（Sky Sports網頁截圖）

點圖看《天空體育》統計的其他曼聯「羞恥」數據：

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至於馬古尼除了在平均跑動的統計中包尾，他同時是隊內「犯錯引致對手射門」最多的球員（3次）。他平均每90分鐘，亦只給予對手8.5次壓力，屬全隊最低；相反，費特每場向對手施壓最多的51.7次。

哈利馬古利在3項數據中包尾，難怪成為主要批評對象。（Getty Images）

防中費特盤扭比爭波出色

這位巴西守將被視為曼聯其中一個中場漏洞，作為防中的他今季在英超卻有26次成功過人，在所有中場之中排第2高，僅比愛華頓悍將阿倫（Allan）的33次少。

然而費特的爭波成功率卻低得可憐，只有40.4%，在129名中場之間排第101，比隊友麥湯米尼（50.7%）、尼曼查馬迪（50%）、保羅普巴（42.4%）差得多。

身為防中的費特，盤球過人數據比爭奪皮球數據更出色。（Getty Images）

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