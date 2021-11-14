體育熱話｜韓國體壇再爆醜聞　3教練涉虐打12名智障、自閉運動員

韓國體壇再傳出醜聞，據《韓聯社》報道，3名游泳教練因涉嫌多次毆打與虐待12名身心有障礙運動員，已遭當地警方拘捕。



《韓聯社》報道，仁川警方以違反《身心障礙人士福利法》為由，向3名身心障礙游泳聯盟的前教練申請拘捕令。涉案教練被控由2019年至去年7月期間，多次捆綁虐待、甚至毆打12名年輕泳手，受害者年齡界乎10至20多歲，均患有智力障礙和自閉症。

3名韓國教練涉嫌虐待身心障礙運動員。（Getty Images）

有指這些傷健運動員的父母在今年3月和6月，向仁川殘疾人體育會提出申訴，相關部門隨即展開調查，掌握證據後再交由警方處理。這3名教練在被捕前，已辭去教練職務，其中兩名涉案教練自2018年起非法授課長達兩年，每月非法獲利45萬韓圜（約3000港元）而遭內部處分。

《韓聯社》指受害者年齡界乎10至20多歲，均患有智力障礙和自閉症。（網上圖片）

毆打泳手 踐踏人格

被虐的泳手家人向警方表示，教練把傷健選手捆綁在一起並毆打他們，據悉，一位家長接受採訪時指出：「入泳池前，教練在倉庫用鈍器打他們，踐踏泳員的人格。」警方透露，由於選手們患有身心障礙，甚至記不清楚捱打過程，經過調查確認多達12名受害者，隨即展開拘捕行動。

有家長向殘疾人體育會提出申訴，教練毆打身心障礙泳手。（Getty Images）

教練否認控罪

據報道，韓國時間11月16日下午2時30分，仁川地方法院將審問該3名涉案教練。韓媒透露，3名教練均否認曾對泳手施暴。

韓國體壇近年多次被爆出運動員欺凌或虐待事件，去年6月，韓國三項鐵人女運動員崔淑賢，因不堪教練、隊內前輩的長期霸凌、虐打，在多次求助不果後，便留下「媽媽，幫我公開那些人犯的罪吧」的短信，並於釜山宿舍自殺，年僅22歲。

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韓國三項鐵人女運動員崔淑賢因不堪教練虐待而輕生。（資料圖片）

此外，李在英、李多英排球雙胞胎姊妹花驚傳過去多次霸凌隊中成員；韓國男排國家隊教練李尚烈過去施暴事件也在年初被挖出，他曾在2009年毆打和體罰球隊王牌朴哲佑。

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