足球熱話︱伊朗女足守門員被指男扮女裝　教練引隊醫一舉動證清白

伊朗女足守門員Zohreh Koudaei因在比賽中救走兩球12碼致勝，被對手約旦足協懷疑是男扮女裝，要求對她作性別檢查。當事人及伊朗女足隨即還擊。



女子亞洲盃決賽周明年1月於印度展開，早在9月份舉行的一場外圍賽，世界排名第72的伊朗跟高9位的約旦爭奪入場券。結果雙方法定時間互交白卷，伊朗在互射12碼階段憑32歲門將Zohreh Koudaei撲出兩球，總比數贏4：2晉級，史上首度勇闖決賽周。

Zohreh Koudaei勇救12碼協助伊朗女足晉級亞洲盃決賽周：

約旦向亞洲足協申訴 要求檢查性別

痛失席位的約旦在賽後指控Zohreh Koudaei是「男兒身」，要求亞洲足協（AFC）對她「驗明正身」。前國際足協副主席、現約旦足總主席親王阿里（Ali Bin Al Hussein）近日對外展示有關申訴信，他指若有關指控屬實，是十分嚴重的問題，希望亞洲足協「醒過來（wake up）」。

申訴信提到，約旦在比賽當天已提出向Zohreh Koudaei作「性別確認檢查」，但遭AFC拒絕，但球隊不心息。「我們知道亞洲足協的競賽規則，理解有關檢查並非強制性，但規例同時提到，亞洲足協有權調查球員的比賽資格。」對於約旦要求成立獨立醫學專家小組調查，AFC發言人表示：「我們不會評論任何潛在或正進行中的調查。」

No relevance to previous tweets but it’s a very serious issue if true. Please wake up @theafcdotcom pic.twitter.com/egk678CXCX — Ali Al Hussein (@AliBinAlHussein) November 13, 2021

據俄羅斯衛星通訊社土耳其語網《Sputnik Turkiye》報導，當事人Zohreh Koudaei發表聲明，強調自己是女人，「這是約旦對我的霸凌，我會提起訴訟。」外媒亦指，她早已多次被迫針對自己的性別進行辯護。

Zohreh Koudaei被指控是男兒身。（Twitter@anadoluagency）

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伊朗教練斥約旦為落敗找藉口

而伊朗女足教練Maryam Irandoost接受當地媒體訪問時就稱，隊醫早已檢查過每名球員的荷爾蒙，避免出現同類問題，呼籲球迷無需擔心。她反駁有關指控只是約旦輸波後的「藉口」，「她們視自己為晉級熱門，輸波後逃避責任很正常。若AFC需要任何證明交件，我們一定會馬上提供。」

值得一提，約旦足總的申訴信中還提及，「伊朗女足早有性別和禁藥問題先例」。外媒估計，這跟2015年一位與伊朗足球聯賽有密切關係的官員有關。這位名叫Mojtabi Sharifi的人士曾對外透露，伊朗女足中有8名成員是男生，部份更正在等待進行變性手術，不過這項指控從未獲得證實。

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