英超｜蘇斯克查召6將開緊急會議　羅渣士否認傳聞：尊重啦

曼聯領隊蘇斯克查依然保得住帥位，但關於他的炒魷傳聞不時傳出，蘇帥也不能坐以待斃，英媒透露他在今輪英超前，與C朗及馬古尼等人召開緊急會議，為球隊尋找逃離低潮的方法。

另外，盛傳即將取代蘇斯克查的羅渣士，再度指傳聞子虛烏有，他仍然效忠李斯特城。



英超本周末回歸，曼聯周六（20日）作客面對中下游的屈福特，主帥蘇斯克查早已飽受壓力，今仗不容再失。

紅魔鬼近期戰績麻麻，高層對蘇帥仍然有耐性，但被炒傳聞不絕，蘇斯克查斷不能視若無睹。英國《每日郵報》透露蘇斯克查在今輪聯賽前，找來隊長哈利馬古尼﹑C朗拿度﹑般奴費南迪斯﹑馬迪﹑連迪路夫及勞基梳爾召開緊急會議，商討如何助球隊走出困局，同時亦要為保住帥位而努力。

傳蘇斯克查大限將至 曼聯季尾落刀 同齡教頭成接手大熱

曼聯今輪鬥屈福特不容再失，蘇斯克查賽前找來6名主將開緊急會議。（資料圖片／Getty Images）

當干地已經接掌熱刺後，李斯特城主帥羅渣士成為頂替蘇斯克查的熱門人選，《曼徹斯特晚報》更表示這名48歲的領隊將在季末上任。

領軍主場硬撼車路士前，羅渣士當然回應傳聞，直言這是對蘇斯克查毫無尊重，「蘇斯克查依然在位，這樣的報道對他毫無尊重可言。」其後羅渣士再度大派定心丸，直指報道只是「煲水新聞」，「我是李斯特城領隊，我依然放全副心機在球隊工作上，我不知道如何回應，因為這報道絕非事實。」

羅渣士直接否認接掌曼聯的傳聞。（資料圖片／Getty Images）

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