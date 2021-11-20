英超｜艾迪賀維領紐卡素首戰出師不利　迪布尼染疫缺陣

新晉億萬大軍紐卡素由艾迪賀維上任後，今輪英超有望首度聖占士公園亮相，可惜這名43歲少帥賽前不幸確診新冠肺炎，地標戰又要等一等。



「喜鵲」由沙特阿拉伯主權基金入主後，辭退老帥布魯士（Steve Bruce），並由前般尼茅夫領隊艾迪賀維（Eddie Howe）接掌紐卡素，國際賽期後有望首度帶領「喜鵲」主場鬥賓福特，可惜先有阻滯，周五（19日）的病毒測試不幸呈陽性，確診的艾迪賀維需要隔離10日，紐卡素地標戰要再等一等。

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紐卡素今仗將改由助教田度爾（Jason Tindall）及鍾斯（Graeme Jones）領軍，艾迪賀維除了今輪聯賽，連下周作客對阿仙奴同樣錯過，最快在本月30日對諾域治一仗才有望正式領軍。這名43歲少帥透過紐卡素官網表示，他的病況沒有大礙，並對於未能現場督師感到十分失望。

原定艾迪賀維今周末有望首度領紐卡素出戰，可惜因為確診新冠肺炎而延期。（資料圖片／Getty Images）

即使艾迪賀維染疫，他在隔離期間亦無偷懶，依然與麾下及教練團隊緊密聯絡，根據英媒消息，他在賽前將逐一與球員以「FaceTime」視像對話，穩定軍心。

另外，曼城中場奇雲迪布尼同樣確診新冠肺炎，將在周末聯賽對愛華頓及下周中對巴黎聖日耳門的歐聯缺陣。除了這名中場大將，主帥哥迪奧拿透露基亞利殊與菲爾科頓同樣有傷在身，亦有缺陣的可能性。

迪布尼確診，篤定錯過周末及下周中的賽事。（資料圖片／Getty Images）

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