蘇斯克查離開曼聯｜紅魔官宣離任　費Sir愛徒由希望、失望變絕望

曼聯周六（20日）晚以1：4大敗予屈福特之後，盛傳球會連開5小時會議，終決定解僱主帥蘇斯克查，並會對外宣稱是「協議解約」。

曼聯到周日（21日）正式宣布，與蘇斯克查「和平分手」。他在位近3年，昔日的「娃娃臉殺手」曾經給予球迷希望和憧憬，可是一次又一次的失望，最終未得任何錦標之下，逐漸演變成絕望。



曼聯敗予屈福特賽後不久，意大利著名體育記者羅曼奴及多間傳媒已事先張揚，曼聯已決定解僱蘇斯克查，只待傾妥賠償條件及辦好手續，便會對外宣布雙方「協議解約」，並由原任助教的舊將卡域克及費查，合作出任暫代主帥。結果一如外界所料，曼聯在周日宣布與蘇斯克查「分手」。

曼聯發聲明指，「曼聯宣布蘇斯克查離任領隊一職，他永遠是曼聯傳奇，遺憾地我們必須作出這個困難決定。過去數星期球隊表現實在令人失望，即使如此，那仍無損蘇斯克查過去3年來為重建球隊並長遠帶來成功一切辛勤工作的功勞。」

曼聯衷心感謝蘇斯克查作為領隊的貢獻，並祝願他有美好將來。「他在球會的歷史地位將會一直穩固，不止作為球員，他也是個偉大的男人和一個為我們帶來很多美好時刻的領隊。作為曼聯大家庭一員，奧脫福會一直歡迎他回來。」曼聯同時宣布，未來數仗他的位置會由一隊教練卡域克暫代，與此同時，「球會現正物色看守領隊領軍至季尾」。

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蘇斯克查懷着對曼聯的愛重返奧脫福、接過燙手山芋，最終仍敗走。（Getty Images）

蘇斯克查領曼聯不知不覺已3年，今季季初開局本來不俗，加上C朗拿度回歸，球迷本來寄予厚望，但近月情況急轉直下。回顧他的紅魔領隊生涯，他最初接替摩連奴出任暫代領隊時，驚喜最大，並一度為球迷帶來希望。

可是正當紅魔似乎重返車軌，與錦標距離愈來愈近，甚至觸手可及之際，他因能力所限，一次又一次令球迷失望。及至今季，球隊由9月下旬開始經歷低潮期，至今近2個月依然低迷，尤其一條防線錯漏百出，慘負李斯特城、利物浦和曼城後，今仗連要護級的屈福特，也對曼聯後防予取予攜，戰況慘不忍睹，並令曼聯董事局下定決心，與他分手。



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曼聯公布蘇斯克查離任，消息一出，他昔日隊友碧咸即留言讚揚對方：「更衣室內最優雅的男人。」（Twitter）

蘇斯克查紅魔領隊生涯時間線：

1. 2018年12月19日：出任暫代領隊

曼聯1：3敗予利物浦後辭退摩連奴，蘇斯克查重返球隊出任暫代領隊一職。他甫上任已領軍寫下8連勝佳績，在任19仗期間，共得14勝2和，僅負3仗，戰績相當突出。

2. 2019年3月28日：正式出任領隊

曼聯見蘇斯克查領軍成績優秀，聘用他為正式領隊，簽約3年。可是他在「坐正」後，球隊成績倒退，英超餘下7仗4負2和，只得1勝，終以66分得第6名，歐聯8強亦被巴塞隆拿淘汰。

3. 2019/20球季：領軍重返前四

首個整季領軍的球季，英超取得季軍，重獲歐聯資格，歐霸、足總盃和聯賽盃均戰至4強出局。球隊仍有不少問題，惟似乎有所進步。

4. 2020/21球季：英超、歐霸雙亞軍

英超再晉一級得亞軍，由歐聯轉戰歐霸後似乎終可奪標，卻與維拉利爾戰至互射十二碼飲恨屈居亞軍。

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曼聯在10月先慘敗予利物浦、再遭曼城輕取，已令球迷群情洶湧，要求易帥。（Getty Images）

5. 2021年9月25日：今季英超首敗

英超和歐霸雙亞軍，加上C朗拿度歸隊、辛祖加盟，令人對曼聯今季期望更高。可是表現漸漸不似預期，第6輪聯賽主場0：1不敵阿士東維拉，首次響起警號。

7. 2021年10月24日：今季首傳帥位不穩

0：5恥辱大敗予宿敵利物浦，已是自不敵維拉、賽和愛華頓、2：4負李斯特城後，英超聯賽連續4仗未勝。敗仗輸得太難睇，一度盛傳干地即時接任，及後恩師費格遜為他在曼聯董事局力保暫保帥印，惟董事局只給蘇斯克查未來3場機會。

8. 2021年11月6日：暫保帥位至季尾？

之後曼聯3：0大勝熱刺反底，導致熱刺辭退領隊紐奴，並搶走曼聯原本看中的主帥人選干地。之後兩仗曼聯賽和阿特蘭大，並以更恥辱的姿態0：2負予明顯未盡全力的曼城。可是由於干地成為熱刺領隊後，市場上沒有合意主帥人選，因此傳出蘇斯克查可保帥位已季尾的消息。與此同時，不時傳出他失去更衣室部分球員支持，以及曼聯有意找施丹接任的消息。正當風雨飄搖之際，他在國際賽周沒有留在曼徹斯特苦思良策，反而獲准放假回鄉，返回挪威度假。

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9. 2021年11月20日：再傳被炒到無得留低

國際賽周後，作客護級球隊屈福特，意外1：4再吃敗仗，已是近7場聯賽第5次落敗。賽後董事局立即召開緊急會議商討蘇斯克查去留，會議長達5小時，終決定跟他分道揚鑣。

總結蘇斯克查在曼聯接近3年的任期，他以無比親和力和對曼聯的熟悉和熱愛，在後摩連奴時代一度為球隊注入活力。無奈前鋒出身的他，在防守部署方面始終力有不逮，加上整體戰術運用、選人排陣方面，與一流領隊哥迪奧拿、高普和杜慈等仍有相當大距離，曾經帶來的希望，只換來不斷的失望，繼而是絕望。

點圖睇：曼聯下任領隊賠率（截至11月21日）

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