足球熱話｜摩連奴送禮變暖心慈父　向建功加納小將兌現承諾

摩連奴的狂，人所共知，這名羅馬主帥也有暖心的一面，他近日化身「慈父」。隊中小將艾芬拿基恩日前在意甲後備登場梅開二度，助球隊擊敗熱拿亞，「摩佬」立即向他送上大禮祝賀。



羅馬上周末意甲迎戰熱拿亞，久未能打開缺口，摩連奴其後換入加納小將艾芬拿基恩（Felix Afena-Gyan），這名18歲小將入替後效果立竿見影，15分鐘內梅開二度，第二球更是精彩絕倫的世界波，結果羅馬以兩球淨勝對手。

小將救世建奇功，「摩佬」一定「錫到燶」，賽後盛讚此子非池中物，「他（艾芬拿基恩）除了有出色的技術外，他亦有強大的心理質素，加上謙虛的性格，這是難得一見。我要向羅馬U23說聲對不起，因為他將會成為一隊的一員。」

小將艾芬拿基恩（右）後備入替梅開二度，成為羅馬贏波功臣。（Getty Images）

摩連奴對小將的愛，不是得個講字，亦有實際行動，他賽後透露自己向艾芬拿基恩許下承諾，要送給對方一對價值800歐元的新波鞋。既令小將高興，又可以鼓勵對方，加上800歐元對摩連奴不是大數目，找數何樂其不為。

摩連奴兌現承諾，向小將送上新波鞋。（Getty Images）

艾芬拿基恩透過社交網站表示摩連奴「數已找」，這名加納小將收到大禮時，立即與「摩佬」相擁，並立即試穿，艾芬拿基恩難掩喜悅，更大跳「開心舞」。不過，這段影片中一把聲音笑言：「鞋入面有蕉呀！」，惹來種族歧視的爭議，艾芬拿基恩隨即解畫，表示全隊上下對他非常好，這只是戲言，大家不用過份緊張。

Jose Mourinho promised to buy 18-year-old Felix Afena-Gyan new trainers after he scored twice for Roma vs. Genoa.



He was true to his word 🎁 pic.twitter.com/67O7GH5AJ7 — Football on BT Sport (@btsportfootball) November 22, 2021

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