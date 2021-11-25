乒乓世錦賽｜杜凱琹過關成女單獨苗　李皓晴力戰7局反勝為敗

世界乒乓球錦標賽，港隊女單唯獨蘇慧音首圈止步，其餘4名女將次圈分途出擊，只得杜凱琹一人脫穎而出，躋身32強。港隊「大師姐」李皓晴力戰7局，不敵中華台北球手出局。



港乒4名女將分途出擊爭出線，杜凱琹與德國球手雲達（Sabine Winter）交手，未遇太大阻力，以11：9﹑11：9及11：3連取3局，雖然其後被對手拿回一局6：11，杜凱琹沒有自亂陣腳，再贏一局11：8，局數4：1淘汰德國球手晉級32強。

杜凱琹32強將與美籍華裔球手張安（Lily Zhang）爭奪出線資格，二人過往不論在青少年賽或成年組多次碰頭，杜凱琹至今未嘗一敗。

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不過，除了杜凱琹，另外3名女將齊在次圈止步。「大師姐」李皓晴面對中華台北的陳思羽，開段頭威頭勢，以11：2及11：9連取兩局，其後被對手連下兩城追平，「大師姐」再以11：6拿下一局，惟未能保住優勢，連輸兩局9：11及2：11，力戰7局憾負出局。

吳穎嵐上圈淘汰巴西球手後，今仗挑戰「二姐」﹑中國球手孫穎莎，二人實力有距離，結果以4：11﹑2：11﹑9：11及3：11，以局數0：4被淘汰出局。世界排名89位的朱成竹，與中國球手陳幸同交手，同樣直落4局不敵對手，更在首局慘吞光蛋。

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