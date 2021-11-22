英超｜曼聯新帥人選成焦點　施丹表明無興趣　兜兜轉轉又是他？

曼聯周日（21日）宣布與蘇斯克查結束合作關係，暫時由教練卡域克領軍，並物色看守領隊領軍至季尾。

蘇斯克查終落鑊，誰人成為紅魔鬼新帥必定是外界焦點，不少熟悉名字再度出現，其中包括巴黎聖日耳門主帥普捷天奴。



曼聯今輪英超作客1：4慘負屈福特，表現慘不忍睹，即使主帥蘇斯克查有名宿光環，也難免「被玩爛」，結束接近3年的曼聯領隊生涯，與球隊「和平分手」。紅魔鬼在聲明中，提及卡域克（Michael Carrick）將暫代主帥一職，同時亦會物色看守領隊，帶領球隊至季尾，而新帥將在來季正式上任。

蘇斯克查離開曼聯｜紅魔官宣離任 費Sir愛徒由希望、失望變絕望

傳曼聯即將官宣炒蘇帥 仍付鉅額賠償 兩大舊部任暫代主帥

蘇斯克查懷着對曼聯的愛重返奧脫福、接過燙手山芋，最終仍敗走。（Getty Images）

誰是曼聯新領隊，相信在官宣必定傳聞不斷。熱門人選之一的羅渣士已多次表明效忠李斯特城；早前被舊隊友大爆正在學習英文的施丹，根據英國《BBC》透露知情人士消息，原來也無意接掌紅魔鬼，「做生不如做熟」，施丹反而對法國國家隊及PSG的帥位更有興趣。

流言四起，外媒盛傳C朗希望安歷基（Luis Enrique）執教曼聯，這名西班牙國家隊主帥公開回應傳聞，直指這是「吹水新聞」，並笑言「今日係咪愚人節？」否認這消息。

被爆學英文的施丹，原來無意接掌曼聯。（資料圖片／Getty Images）

點圖睇：曼聯下任領隊賠率（截至11月21日）

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兜兜轉轉，最有機會接任的，或許又是這個男人。英國《每日郵報》透露巴黎聖日耳門領隊普捷天奴在巴黎的日子過得不愉快，畢竟PSG坐擁美斯﹑麥巴比及尼馬等超級球星，「肥普」處理更衣室相當吃力，使他有意離隊。《每日郵報》同時指出另一有力證供，透露普捷天奴在法國未有租屋，至今依然住在酒店，彷彿有隨時撤出的準備，加上一家人仍然留在倫敦，似乎埋下回歸英格蘭的伏線。

「肥普」與曼聯算得上是「舊相好」，當年摩連奴被辭退後，已多次傳出這名阿根廷領隊與紅魔無限接近，可惜只聞梯響，如今曼聯帥位再度易手，傳聞又再想炒熱。

盛傳普捷天奴在巴黎過得不快樂，有意離隊回歸英超接掌曼聯。（Getty Images）

點圖睇：《曼徹斯特晚報》曼聯球員評分

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