國際游泳聯賽｜何詩蓓帶病照破200自亞洲紀錄　下周勢再挑戰世績

香港游泳代表何詩蓓接連在國際舞台展現實力，在今晨國際游泳聯賽（ISL）季後賽第3周賽事，她游出1分50.65秒再次推前自己保持的大會及短池亞洲紀錄。



何詩蓓上周在200自游出1分50.66秒，登上世界史上第二快一席，距離登頂只隔0.23秒。然而這名24歲香港泳手今日在ISL季後賽第3周次日賽事，先在100自造出51.13秒，為Energy Standard取得12分。

Energy Standard泳隊賽前上載何詩蓓的招牌笑容照。（ig@energystandard）

其後再次出戰200自，她一舉游出1分50.65秒的個人最佳時間，再次推前自己保持的大會及亞洲紀錄。值得一提，何詩蓓在ISL三個賽季出戰200自未嘗一敗，戰績為16戰全勝。

何詩蓓季後賽再添兩冠 今夜勢挑戰世界紀錄

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香港兩面銀牌得主何詩蓓（Gettyimages）

賽後何詩蓓接受訪問表示，由於身體抱恙所以賽前並沒有預期太多：「沒有什麼預期，現在有點生病了；我絕對可以游得更快，仍有一星期的康復和訓練，我十分期待總決賽。」

距離世界紀錄又近一步，外國網站《SwimSwam》預測何詩蓓很有可能在下星期的ISL總決賽打破世界紀錄。

短池女子200自 史上最快十大時間



1 絲祖唐（瑞典） 1分50.43秒 2017年

2 何詩蓓（香港）1分50.65秒 2021年

3 何詩蓓（香港）1分50.66秒 2021年

4 絲祖唐（瑞典） 1分50.78秒 2014年

5 何詩蓓（香港）1分51.11秒 2020年

6 柏歷堅妮（意大利）／何詩蓓（香港）1分51.17秒 2021年

7 -

8 賀絲素（匈牙利） 1分51.18秒 2014年

9 何詩蓓（香港）1分51.19秒 2020年

10 何詩蓓（香港）1分51.36秒 2020年



何詩蓓專訪：平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」

何詩蓓不斷為香港及亞洲泳壇刷新紀錄。（資料圖片／黃寶瑩攝）

國際游泳聯賽的比賽制度（按圖放大）：