國際游泳聯賽｜何詩蓓200自繼續不敗　再破亞洲紀錄登史上第二快

香港游泳代表何詩蓓出戰國際游泳聯賽（ISL）季後賽的第二周賽事，繼昨日連奪400米自由泳及4X100米自由泳接力冠軍後，周六凌晨再戰100自及200自，在200自創出驚人佳績。



周六凌晨，何詩蓓所效力的泳會Energy Standard，已有泳手舒文諾域（Ilya Shymanovich）打破自己保持的男子100蛙世界紀錄，到何詩蓓出戰200自時，她一舉游出1分50.66秒，刷新本來由自己在去年ISL創下的短池亞洲兼香港紀錄（1分51.11秒），新時間較舊紀錄快0.45秒，而距離由何詩蓓的Energy Standard隊友絲祖唐（Sarah Sjostrom）保持的短池世界紀錄（1分50.43秒），只欠0.23秒，不再遙不可及。

首日賽果：何詩蓓再奪兩冠 400自刷新港績 非強項照奪季

何詩蓓戰畢奧運的長池賽後，回歸ISL的短池賽，同樣如魚得水。（Energy Standard Instagram）

何詩蓓的200自時間，同時登上史上第二快，而史上10個最快的短池女子200自時間，現在有4個都屬於她。

短池女子200自 史上最快十大時間

1 絲祖唐（瑞典） 1分50.43秒 2017年

2 何詩蓓（香港）1分50.66秒 2021年

3 絲祖唐（瑞典） 1分50.78秒 2014年

4 何詩蓓（香港）1分51.11秒 2020年

並列5 柏歷堅妮（意大利）／何詩蓓（香港）1分51.17秒 2021年

7 賀絲素（匈牙利） 1分51.18秒 2014年

8 何詩蓓（香港）1分51.19秒 2020年

9 何詩蓓（香港）1分51.36秒 2020年

10 堤密絲（澳洲） 1分51.38秒 2018年



游泳權威媒體《SwimSwam》分析指出，何詩蓓的分段時間顯示，她在首50米的速度控制明顯地較一年前進步。雖然第一個50米的分段速度（26.22秒）較去年慢了近0.4秒，但這樣也令她能在第二個50米有更理想速度，即使到150米時的速度開始有所下滑，但整體而言留放得宜，令她在最後50米仍有力加速，造出更好時間，她在最後50米的速度，較1年前快0.6秒之多。

何詩蓓專訪：平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」

Energy Standard今周無懸念下獲第一位。（twitter）

何詩蓓同日出戰女子100自，則游出51.11秒，同樣封后；而在採淘汰制的50自Skin Race，則名列第6，Energy Standard以583分獲今輪的首名，拋離次席的Toronto Titans達176分之多。

何詩蓓不斷為香港及亞洲泳壇刷新紀錄。（資料圖片／黃寶瑩攝）

國際游泳聯賽報道：回顧何詩蓓今季常規賽佳績

第五周：何詩蓓復仇力壓奧運4金強敵 締常規賽完美結局

第四周：何詩蓓200自完美全勝 鄰隊泳手確診急送院

第三周：泳隊輪空

第二周：何詩蓓兩日四冠 成MVP豪取21萬獎金 率泳隊大勝

第一周：何詩蓓戰強項連奪兩冠 率泳隊穩坐榜首

國際游泳聯賽2021季後賽



參賽隊伍（按常規賽排名）：Energy Standard、Cali Condors、DC Trident、Iron、London Roar、Toronto Titans、LA Current、Aqua Centurions



地點：荷蘭燕豪芬

比賽日期：2021年11月11日深夜起逢周四至日

Energy Standard比賽日期（香港時間）：11月19及20日、26及27日 凌晨1至3時

收費直播：ISL官網 ＆ Now Sports 639台直播



國際游泳聯賽的比賽制度（按圖放大）：