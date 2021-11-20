國際游泳聯賽｜何詩蓓200自繼續不敗　再破亞洲紀錄登史上第二快

香港游泳代表何詩蓓出戰國際游泳聯賽（ISL）季後賽的第二周賽事，繼昨日連奪400米自由泳及4X100米自由泳接力冠軍後，周六凌晨再戰100自及200自，在200自創出驚人佳績。
周六凌晨，何詩蓓所效力的泳會Energy Standard，已有泳手舒文諾域（Ilya Shymanovich）打破自己保持的男子100蛙世界紀錄，到何詩蓓出戰200自時，她一舉游出1分50.66秒，刷新本來由自己在去年ISL創下的短池亞洲兼香港紀錄（1分51.11秒），新時間較舊紀錄快0.45秒，而距離由何詩蓓的Energy Standard隊友絲祖唐（Sarah Sjostrom）保持的短池世界紀錄（1分50.43秒），只欠0.23秒，不再遙不可及。
何詩蓓的200自時間，同時登上史上第二快，而史上10個最快的短池女子200自時間，現在有4個都屬於她。
短池女子200自 史上最快十大時間
1 絲祖唐（瑞典） 1分50.43秒 2017年
2 何詩蓓（香港）1分50.66秒 2021年
3 絲祖唐（瑞典） 1分50.78秒 2014年
4 何詩蓓（香港）1分51.11秒 2020年
並列5 柏歷堅妮（意大利）／何詩蓓（香港）1分51.17秒 2021年
7 賀絲素（匈牙利） 1分51.18秒 2014年
8 何詩蓓（香港）1分51.19秒 2020年
9 何詩蓓（香港）1分51.36秒 2020年
10 堤密絲（澳洲） 1分51.38秒 2018年
游泳權威媒體《SwimSwam》分析指出，何詩蓓的分段時間顯示，她在首50米的速度控制明顯地較一年前進步。雖然第一個50米的分段速度（26.22秒）較去年慢了近0.4秒，但這樣也令她能在第二個50米有更理想速度，即使到150米時的速度開始有所下滑，但整體而言留放得宜，令她在最後50米仍有力加速，造出更好時間，她在最後50米的速度，較1年前快0.6秒之多。
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何詩蓓同日出戰女子100自，則游出51.11秒，同樣封后；而在採淘汰制的50自Skin Race，則名列第6，Energy Standard以583分獲今輪的首名，拋離次席的Toronto Titans達176分之多。
國際游泳聯賽報道：回顧何詩蓓今季常規賽佳績
第三周：泳隊輪空
國際游泳聯賽2021季後賽
參賽隊伍（按常規賽排名）：Energy Standard、Cali Condors、DC Trident、Iron、London Roar、Toronto Titans、LA Current、Aqua Centurions
地點：荷蘭燕豪芬
比賽日期：2021年11月11日深夜起逢周四至日
Energy Standard比賽日期（香港時間）：11月19及20日、26及27日 凌晨1至3時
收費直播：ISL官網 ＆ Now Sports 639台直播