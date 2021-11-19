國際游泳聯賽｜何詩蓓再奪兩冠 　400自刷新港績　非強項照奪季

國際游泳聯賽季後賽第二戰的首日，港將何詩蓓再於400米自由泳及4X100米自由泳接力奪冠，她同時刷新400自港績。



代表泳會Energy Standard出賽的何詩蓓，在女子400米自由泳游出3分57.06秒，較她個人保持的舊紀錄3分58.58秒快逾秒半，同時奪得賽事冠軍，次名的Summer McIntosh以3分57.75秒完賽，較何詩蓓慢逾半秒。

何詩蓓強項再奪兩冠 200自大勝近4秒MVP榜居次席

國際游泳聯賽｜何詩蓓兩冠展開季後賽 意外出戰蛙泳仍獲第4名

何詩蓓在ISL季後賽繼續強勢。（Getty Images）

何詩蓓繼上周後再戰50蛙，雖然蛙泳並非其強項，但她仍游出30.06秒奪得季軍，僅以0.01秒之差負予亞軍泳手；她同日亦在女子4X100自游第一棒，游出全場最快分段的51.37秒下，助Energy Standard再度奪冠，維持在此項目的強勢。

首日賽事後，Energy Standard暫以284分領先其他對手，排第二的Toronto Titans暫獲222分。

何詩蓓專訪｜平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」

Energy Standard泳隊賽前上載何詩蓓的招牌笑容照。（ig@energystandard）

國際游泳聯賽2021季後賽



參賽隊伍（按常規賽排名）：Energy Standard、Cali Condors、DC Trident、Iron、London Roar、Toronto Titans、LA Current、Aqua Centurions



地點：荷蘭燕豪芬

比賽日期：2021年11月11日深夜起逢周四至日

Energy Standard比賽日期（香港時間）：11月19及20日、26及27日 凌晨1至3時

收費直播：ISL官網 ＆ Now Sports 639台直播



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