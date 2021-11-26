國際游泳聯賽｜何詩蓓季後賽再添兩冠　今夜勢挑戰世界紀錄

國際游泳聯賽（ISL）季後賽第三戰首個賽日，代表Energy Standard出賽的何詩蓓再添兩個冠軍。
她將在香港時間今晚深夜出戰100米及200米自由泳，力爭打破短池的世界紀錄。
何詩蓓（Siobhan）繼續在荷蘭征戰ISL季後賽第三戰，首日賽事先與隊友出戰女子4X100米自由泳接力，負責第二棒的何詩蓓游出50.70秒，隨即登上首位，隊友泰莊莎露（Fanny Teijonsalo）和絲祖唐（Sarah Sjostrom）力保優勢，結果以3分27.73秒掂池，拋離第2位接近4秒奪冠。
何詩蓓其後轉戰女子400米自由泳，游出3分58.44秒完成賽事，以逾3秒的優勢率先觸池，拿下今個賽日第二冠。這名香港泳手亦有參加非主項的50米蛙泳，並取得「梗頸四」。
根據次日賽程，將會舉行女子100米及200米自由泳，何詩蓓勢將出戰，並衝擊打破200自的短池世界紀錄。史上前10個最快的短池女子200自時間，其中4個也是都屬於何詩蓓，上周造出1分50.66秒，進佔史上第二快的時間。倘若她在香港時間今晚深夜出戰的話，有望衝擊世績。
短池女子200自 史上最快十大時間
1 絲祖唐（瑞典） 1分50.43秒 2017年
2 何詩蓓（香港）1分50.66秒 2021年
3 絲祖唐（瑞典） 1分50.78秒 2014年
4 何詩蓓（香港）1分51.11秒 2020年
並列5 柏歷堅妮（意大利）／何詩蓓（香港）1分51.17秒 2021年
7 賀絲素（匈牙利） 1分51.18秒 2014年
8 何詩蓓（香港）1分51.19秒 2020年
9 何詩蓓（香港）1分51.36秒 2020年
10 堤密絲（澳洲） 1分51.38秒 2018年
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第三周：泳隊輪空
國際游泳聯賽2021季後賽
參賽隊伍（按常規賽排名）：Energy Standard、Cali Condors、DC Trident、Iron、London Roar、Toronto Titans、LA Current、Aqua Centurions
地點：荷蘭燕豪芬
比賽日期：2021年11月11日深夜起逢周四至日
Energy Standard比賽日期（香港時間）：11月19及20日、26及27日 凌晨1至3時
收費直播：ISL官網 ＆ Now Sports 639台直播