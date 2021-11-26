國際游泳聯賽｜何詩蓓季後賽再添兩冠　今夜勢挑戰世界紀錄

國際游泳聯賽（ISL）季後賽第三戰首個賽日，代表Energy Standard出賽的何詩蓓再添兩個冠軍。

她將在香港時間今晚深夜出戰100米及200米自由泳，力爭打破短池的世界紀錄。



何詩蓓（Siobhan）繼續在荷蘭征戰ISL季後賽第三戰，首日賽事先與隊友出戰女子4X100米自由泳接力，負責第二棒的何詩蓓游出50.70秒，隨即登上首位，隊友泰莊莎露（Fanny Teijonsalo）和絲祖唐（Sarah Sjostrom）力保優勢，結果以3分27.73秒掂池，拋離第2位接近4秒奪冠。

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何詩蓓再奪兩冠 400自刷新港績 非強項照奪季

何詩蓓戰畢奧運的長池賽後，回歸ISL的短池賽，同樣如魚得水。（Energy Standard Instagram）

何詩蓓其後轉戰女子400米自由泳，游出3分58.44秒完成賽事，以逾3秒的優勢率先觸池，拿下今個賽日第二冠。這名香港泳手亦有參加非主項的50米蛙泳，並取得「梗頸四」。

根據次日賽程，將會舉行女子100米及200米自由泳，何詩蓓勢將出戰，並衝擊打破200自的短池世界紀錄。史上前10個最快的短池女子200自時間，其中4個也是都屬於何詩蓓，上周造出1分50.66秒，進佔史上第二快的時間。倘若她在香港時間今晚深夜出戰的話，有望衝擊世績。

倘若何詩蓓今晚深夜出戰的話，有望衝擊200自的短池世界紀錄。（資料圖片／Getty Images）

短池女子200自 史上最快十大時間

1 絲祖唐（瑞典） 1分50.43秒 2017年

2 何詩蓓（香港）1分50.66秒 2021年

3 絲祖唐（瑞典） 1分50.78秒 2014年

4 何詩蓓（香港）1分51.11秒 2020年

並列5 柏歷堅妮（意大利）／何詩蓓（香港）1分51.17秒 2021年

7 賀絲素（匈牙利） 1分51.18秒 2014年

8 何詩蓓（香港）1分51.19秒 2020年

9 何詩蓓（香港）1分51.36秒 2020年

10 堤密絲（澳洲） 1分51.38秒 2018年



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何詩蓓不斷為香港及亞洲泳壇刷新紀錄。（資料圖片／黃寶瑩攝）

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國際游泳聯賽2021季後賽



參賽隊伍（按常規賽排名）：Energy Standard、Cali Condors、DC Trident、Iron、London Roar、Toronto Titans、LA Current、Aqua Centurions



地點：荷蘭燕豪芬

比賽日期：2021年11月11日深夜起逢周四至日

Energy Standard比賽日期（香港時間）：11月19及20日、26及27日 凌晨1至3時

收費直播：ISL官網 ＆ Now Sports 639台直播



國際游泳聯賽的比賽制度（按圖放大）：