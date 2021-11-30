桌球熱話｜威爾斯名將為閉目養神致歉　一個原因導致精神萎靡

撰文：趙子晉
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桌球場上，倘若對手手感火熱，也只好坐在場邊靜候。威爾斯名將馬克威廉斯把握時間，比賽途中「睡魔急Call」，突然「斷電」，這一幕正好被鏡頭捕捉到。「釣魚」被斷正，難免尷尬，威廉斯其後發文致歉，並表示有苦衷。

全英桌球錦標賽如火如荼，威爾斯名將馬克威廉斯（Mark Williams）次圈與咸美頓（Anthony Hamilton）交手，結果以局數5：6憾負，64強止步。

46歲的威廉斯忙於應戰外，亦要應付另一「對手」。戰至第4局時，威廉斯在場邊坐下，靜候機會埋檯，可惜稍一不慎就被「睡魔」擊敗了，威廉斯竟然睡着了，「恰一恰」後便醒過來，這一幕被直播鏡頭拍到了。

馬克威廉斯不慎恰着，正好被鏡頭影到。（網上圖片）

威廉斯賽後憶述與「睡魔」搏鬥的過程，「我垂下頭，有一下突然睡着了，過程只得5秒左右，這是我職業生涯30年來的首次，十分尷尬。」職業球手不慎「恰着」，原來威廉斯有苦衷，「我早前患上新冠肺炎，其後一直在康復，但當我愈打得耐，就愈易疲累，夜戰的話情況更嚴重。」

威廉斯解釋因為早前染疫，至今身體依然未回復。（資料圖片／Getty Images）

這名威爾斯名將亦有發文致歉，澄清並非不尊重對手，「我要向今晚所有觀眾致歉，這是職業生涯30年來的第一次，並沒有半點不敬的意思，這是令人尷尬及不專業的行徑。」威廉斯除了道歉，更不忘自嘲一番，立即將自己的頭像換成睡覺的樣子，十分惹笑。

威廉斯賽後發文就事件向球迷致歉。（Twitter截圖）

另一名1975年出生的球手，也曾遇過尷尬一幕，希堅斯（John Higgins）在2019年世錦賽與羅拔臣交手，坐在椅子的希堅斯不慎睡着，而他的睡狀更加有趣，網民笑言希堅斯是否遭謀殺。

重溫希堅斯爆笑睡姿：

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