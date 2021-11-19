桌球｜傅家俊「Make Something Happen」　球手以外更有一種使命

2017年英式桌球世錦賽首輪，傅家俊達成從1：7到10：9的超級大逆轉，英國傳媒形容他由「淘汰邊緣」化成「神奇逆轉」，他的第19次世錦賽之旅開局就如一場華麗冒險。這是香港首席桌球手傅家俊的「神奇」之處，也僅是他生涯其中一場精彩冒險。

「神奇小子」早已不再是小子，43歲的傅家俊近年因疫情關係，錯過多項國際大賽，他亦享受推廣桌球和培訓接班人的角色，「這麼多年推廣桌球的人不是太多，我覺得有責任去做」。



以往傅家俊（Marco）以神奇表現征服全球，去年，他聯同志同道合的朋友，創辦香港首間兒童桌球學校大師桌球王國（MSK），讓小孩可以在合適的環境下，有系統地學習桌球運動，肩負起培訓下一代「神奇小子」的使命。

桌球｜傅家俊伙MIRROR Tiger阿Jer打慈善賽 為SEN兒童籌款

傅家俊去年開設兒童桌球學校，讓小孩從小接觸和學習桌球運動，訓練手眼協調和情緒控制等。（盧翊銘攝）

桌球走入校園 理解「篤波」外價值

自疫情爆發後未能出國參與大賽，Marco在維持訓練和狀態之外，現忙於桌球學校的事務，一步一步讓桌球運動走入校園，小中學甚至是幼稚園。

他指桌球雖然未必似足籃球般主流，惟亦不是新興項目，「慢慢解釋予家長、老師和學生聽，桌球是什麼一回事，怎麼玩、有什麼好玩之處、可學到什麼」。有老師接觸和了解桌球後，向學校建議把桌球列入體育課內，Marco坦言這是很大的突破。

傅家俊坦言運動員比賽時推廣桌球較為容易，現在要親力親為「Make Something Happen」。（盧翊銘攝）

桌球不只是「篤波」，這項運動着實有其價值，只是一直沒有被了解，Marco指因而要藉由運動員幫助推廣桌球。打桌球並不是將白球撞中另一球就叫完成任務，要將枱面上的顏色球全部打進袋中，每一球都要配合恰到好處的力度及角度，是個鬥智鬥力的運動。他說：「桌球可訓練小孩的集中力、手眼協調，另外計分時會用到簡單數學，旋轉、角度等又是物理學。」要改變這紳士運動在香港的壞印象，就要從根本認識這項運動。

「Make Something Happen」

傅家俊以往在職業賽季「飛來飛去」出戰大賽，久未曾長時間逗留在香港，這一年多轉換了角色推廣桌球，對他來說是不一樣且嶄新的體驗，「以前比較容易，只是負責打桌球，電視影住我，這樣就能推廣到桌球，現在要親力親為『Make Something Happen』。」

傅家俊指小朋友初接觸桌球對兒童波枱和球棍（Cue）感好奇。（盧翊銘攝）

練波、比賽、休息，再訓練、比賽、休息，這種較為單調的運動員生活，Marco持續了20多年。「但經營私人學校、一個商業機構時，真的要去『Make Something Happen』。」他再次強調說。

Marco將於11月27日及28日在荃灣愉景新城，與MIRROR成員阿Jer（柳應廷）及Tiger（邱傲然）合演慈善賽，為SEN兒童籌款。這是他成立學校後首度舉辦大型活動，他坦言從中獲益不少。「像是今次慈善賽，平時打比賽是別人安排我去打，但今次是我舉辦賽事給別人，角色調換都幾好玩，也學到很多東西。」

兒童桌球活動日

日期：2021年11月27日（星期六）

時間：早上11時至下午6時

地點：荃灣D•PARK愉景新城 L1

網上報名：https://bit.ly/dparkmsksnooker （先到先得，額滿即止）



由以往運動員角色轉換成推廣桌球運動，傅家俊享受箇中樂趣。（盧翊銘攝）

他指舉辦一個只是為期兩天的活動，當中其實包含很多細節，很細微的事情都不能疏忽，像是桌球棍怎樣運去活動地點都要顧及，「以前做運動員都不用想這些事」，他笑道：「但我覺得可幫到小朋友、幫到桌球，各方面都是贏的，很值得去做。這麼多年推廣桌球的人不是很多，我覺得自己有責任去做。」

「以前是想在桌球取得成績，但現在要想的是如何幫到下一代。」傅家俊續說。

傅家俊解釋桌球禮儀，指入課室第一件事是握手，「這是好緊要，要尊重老師和球手。」 （盧翊銘攝）

桌球重新納入亞運 9年培育新星

圈外人數得出的香港桌球手名字少之又少，傅家俊、吳安儀、蘇文欣，新生代的有22歲世青冠軍張家瑋，傅家俊不諱言的確有青黃不接的問題存在，「但9年後的亞運會，還會不會有這個問題，這個主動權在我們手上，看我們這班人怎樣去做。做得好，將來便不會發生，這亦是我們與桌球總會的共同目標。」

桌球重新納入2030年多哈亞運，這名2010廣州亞運金牌得主表示無疑是一支強心針：「桌球原來就不應該被剔除的，現在有8、9年時間給我們去培訓明日之星，代表香港去亞運爭取好成績，希望在9年後，香港有很多出色桌球手接班。」Marco續笑說：「係呀，9年是遠的，但讓我們打好基礎。」

桌球重新納入2030年多哈亞運，傅家俊表示無疑是一支強心針，讓他們有清晰目標。（盧翊銘攝）

惟Marco直言以球手身分參賽機會不大，「但一定會以另一個角色支持他們，教練又好、背後導師也好，現階段首先是要多些小孩子去參與桌球運動，一步一步來。」他指因學校課程是香港桌球總會認可，日後也會合作培訓更多小孩加入港隊青訓。

角色與使命有所轉換，不一定要結束，才能有另一個開始。Marco仍然想念比賽，他笑指只是因疫情未能出賽，很多人都誤以為他退役了。「比賽的緊張感、興奮甚至壓力，我都很享受，是其他事物不能取代的。」他說。雖然因沒有參賽而跌出職業排名，他卻期待由零開始，視為是生涯另一個挑戰。

傅家俊近期在其桌球學校開幕日及其他活動上露面：

「現在是業餘身分，現階段的我由零開始，可以達到什麼成績、可不可以打到以前水平，都想有答案，這也是推動力。」他坦言想證明自己實力，即使由零開始，自己仍是屬於職業排名圈子內。

「Make Something Happen」，無論是什麼角色，都是傅家俊的信念，期待他的下一個神奇篇章。

舉辦慈善賽後的下一個目標，Marco表示希望可以邀請外國球手來港，並在香港舉辦恆常的國際桌球比賽。（盧翊銘攝）

最多147球手Top 10：

+ 5

調教你Snooker——慈善桌球挑戰賽

日期：2021年11月28日（星期日）

時間：下午3時

地點：荃灣愉景新城D.PARK L1

如欲索取《調教你Snooker—慈善桌球挑戰賽》入場門票，請留意日後公布。



更多有關《兒童桌球活動日》活動詳情，請瀏覽：https://bit.ly/dparkmsksnooker

Marco將與MIRROR成員阿Jer（圖）與Tiger合演「調教你Snooker——慈善桌球挑戰賽」，為幫助SEN兒童的組織協康社籌款。（公關提供）

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