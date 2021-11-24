桌球︱梅菲爆冷被中國19歲小將淘汰　轟賽制不公：他根本不應出現

英國桌球手梅菲（Shaun Murphy）在英國桌球錦標賽首輪出局，他賽後舉出一個理由，投訴其對手、來自中國的19歲球手斯佳輝，「根本不應出現在場上」。



英國桌球錦標賽首輪爆出大冷門，前世錦賽冠軍、英國球手梅菲面對中國19歲小將斯佳輝，頭6局過後已落後1：5。身為2008年英錦賽盟主及後連追4個賽點至5：5，但決勝局關鍵時刻打失藍波，結果被斯佳輝以總分6：5淘汰出局。

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斯佳輝當年亦曾以13歲之齡，擊敗另一中國球手丁俊輝。（World Snooker Tour官網）

現時世界排名第6的梅菲，跟透過Q-school拿得職業賽資格斯佳輝理應實力差距甚大，他指自己帶傷出戰，肩頸痛症及眼疾影響，需要打針治療，或者是輸波原因。

不過，梅菲對賽制更為不滿，「我輸了給一個不應在這裏出現的球手，也許我現時像個脾氣暴躁的老人，但職業賽不應允許業餘球員出戰。這並不公平，也是錯誤的。」

梅菲世界排名第6，卻不敵中國小將，他把失望轉化成怒火。（Getty Images）

他解釋，桌球是職業球手的工作、生計，他們沒有跟任何公司簽約，而是為自己跟家人而戰。但這點業餘球手相比，明顯有出入。「他（斯佳輝）打得很放鬆，就像與世無爭，沒有後顧的，把壓力不對等的球手安排一起比賽，就是不公平。」

梅菲澄清，自己並非怪罪對手，認為斯佳輝值得勝利，只是希望強調，業餘選手不應該出戰職業賽。「我15歲就轉職業，贏得以職業桌球手自居的權利，但斯佳輝並不是，所以不應跟我們『爭飯食』。」

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