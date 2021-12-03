劍擊美女朱嘉望推介行山散心路線　最愛龍脊有兩個原因

不開心的時候，行山也是一個不錯的散心方法。香港女子劍擊代表朱嘉望（Moonie）昨日在社交網站分享，每當她感到不開心，就會到龍脊行山，因為行到山上，可以感受大自然的偉大，而她個人的問題就會變得渺小。



【朱嘉望昨日分享到龍脊行山】

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朱嘉望昨日分享她到龍脊行山的照片及短片，見到她上身穿了白色外套及黑色sports bra，下身則是黑色緊身運動褲配白色運動鞋，並背上一個輕便的索帶背囊。她在一處崖邊前打卡，背景是石澳、大頭洲一帶的海岸景色。她還分享了黃昏沙灘及有人玩滑翔傘的短片。

龍脊是香港其中一條享負盛名的行山徑，景色怡人。（資料圖片/顏銘輝攝）

朱嘉望留言：「每當我感到不開心時，總會來這裏行山。首先，因為這是香港最短及最簡單的行山路線，不會令我的感受比上山前更加糟糕！再者，行上這裏可以令我以正確的態度面對事情，我會發現相比起這個大世界，自己的問題原來是多麼渺小。這就是你所需要的，改變看法，就可以改變感受。希望每個人都可以健康及開心，好好享受2021年最後一個月。」

【朱嘉望常常與網友分享做運動的時刻】

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朱嘉望是香港女子重劍團體成員之一，今夏有份出戰東京奧運，她最近參加了香港劍擊公開賽，但他在女子個重劍16強止步。朱嘉望喜歡戶外運動，尤其在夏天時愛好滑水，常常在網上分享她的滑水英姿。她間中都會分享行山相，例如今年2月去過飛鵝山自殺崖。

劍擊女將朱嘉望行山挑戰飛鵝山自殺崖 愛上無繩滑水擁抱大海

【朱嘉望之前分享的行山照】（按圖放大）

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