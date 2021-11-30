羽毛球年終賽｜鄧謝配抽好籤避開日本勁敵　對英、印組合往績佔優

撰文：顏銘輝
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世界羽聯巡迴賽年終賽，香港組合鄧俊文/謝影雪將出戰混雙。兩人在抽籤後被編入B組，避開了頭號種子的日本組合渡邊勇大/東野有紗，與泰國、英格蘭及印尼組合同組。翻查往績，「鄧謝配」對英格蘭及印尼都有優勢，分組抽籤結果不錯。

鄧謝配將會出戰年終賽。（資料圖片/Badminton Photo）

鄧俊文/謝影雪以世界巡迴賽排名第7，晉身今屆年終賽。年終賽今日抽籤，這對香港組合被列入B組，同組有泰國的普亞華蘭魯羅（Dechapol Puavaranukroh）/泰拉坦娜齊（Sapsiree Taerattanachai）、英格蘭的艾利斯（Marcus Ellis）/羅倫史密夫（Lauren Smith）以及印尼的佐敦（Praveen Jordan）/奧達維雅迪（Melati Daeva Oktavianti）。4隊爭奪兩個出線席位。

泰國的普亞華蘭魯羅/泰拉坦娜齊是組內較強的組合。（資料圖片/Getty Images）

組內實力較強的是泰國組合，普亞華蘭魯羅/泰拉坦娜齊世界排名第2，也是今次的2號種子。「鄧謝配」與泰國組合3次交手，得1勝2負，雖然他們在2018年亞運8強贏過對方，但最近一次在印尼大師賽決賽交鋒，以11：21及12：21落敗。

艾利斯/羅倫史密夫在東京奧運曾敗於鄧俊文/謝影雪手下。（資料圖片/Getty Images）

世界排名第7的鄧俊文/謝影雪，往績上對艾利斯/羅倫史密夫佔優，得4勝1負，其中在東京奧運8強，贏過21：13及21：18。至於面對佐敦/奧達維雅迪上，鄧俊文/謝影雪亦得3勝1負的較佳成績；在最近一次交手，「鄧謝配」在法國公開賽8強贏過21：19及21：11。

年終賽將於12月1日起在印尼峇里展開，鄧俊文/謝影雪會在傍晚出戰首場分組賽，面對艾利斯/羅倫史密夫。

「鄧謝配」在分組抽籤避開了日本的渡邊勇大／東野有紗。（資料圖片/badminton photo）

至於混雙A組，就有頭號種子的日本組合渡邊勇大/東野有紗、丹麥的基斯甸臣（Mathias Christiansen）/寶耶（Alexandra Bøje）以及兩對馬來西亞組合，分別是陳健銘/賴沛君、陳炳橓/吳柳螢。渡邊勇大/東野有紗可說是「鄧謝配」的剋星，兩對組合過去8次交手，鄧俊文/謝影雪只得1勝7負。

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