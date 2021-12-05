何詩蓓100自再創亞洲紀錄　200自全勝封后率泳隊奪冠｜游泳ISL

國際游泳聯賽（International Swimming League）總決賽次天賽事，香港泳手何詩蓓（Siobhán Bernadette Haughey）於女子200米自由泳游出1分51.04秒奪冠，未能打破由法國泳會Energy Standard隊友絲祖唐保持的短池世界紀錄。



同日較早時間，何詩蓓出戰女子100米自由泳決賽，游出50.79秒奪冠，以0.15秒之差刷自己保持的短池亞洲紀錄（50.94秒），同時亦是新大會紀錄及香港紀錄，她的時間亦榮升史上第4快。

何詩蓓今年所向披靡，東京奧運200米及100米自由泳連奪兩銀，震撼香港人，她在奧運後出戰ISL，延續勇態。經歷之前的常規賽及季後賽，來到總決賽次天賽事，終於上演何詩蓓主項女子200米自由泳。她自2019年首屆ISL舉辦以來，200米自由泳保持全勝，出戰總決賽亦不負厚望，代表Energy Standard的她，以1分51.04秒力壓強敵封后。

何詩蓓（右）繼續向世界紀錄進發。（Getty Images）

最後一天的賽事，何詩蓓效力的泳會Energy Standard與衛冕的Cali Condors鬥得難分難解，Cali Condors雖有「新水神」積素在最後的50米蝶泳Skin Race封王，但最終Energy Standard仍以534分重奪總冠軍，次席的Cali Condors則獲522分，Energy Standard僅以12分之差險勝，相當驚險。

完成ISL後，何詩蓓緊接在今月16至21日角逐世界短池錦標賽，力爭個人首個世界冠軍，亦向世界紀錄進發。

何詩蓓談成功之道：

平淡而有力的法則 「那一剎我十分相信自己」

何詩蓓月中將出戰世界短池錦標賽。（Getty Images）

回顧東京奧運女子200米自由泳決賽，何詩蓓勇奪第一面銀牌：