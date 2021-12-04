國際游泳聯賽｜何詩蓓400自七連勝　今晚深夜強勢挑戰200自世績

2021國際游泳聯賽（ISL）總決賽本港時間周五（3日）深夜，在荷蘭燕豪芬的賀根班特游泳館進行首日賽事。香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）在女子4×100米自由泳接力再次游出全場最快的時間；其後詩蓓亦在女子400米自由泳創出賽季七連勝，為今晚續戰強項200自打下強心針。



ISL經過常規賽及季後賽階段，終於來到總決賽，港將何詩蓓繼續代表法國泳會Energy Standard出賽。總決賽強手林立，除首兩屆賽事的總冠軍Energy Standard及Cali Conders外，其餘泳會如LA Current和London Roar都非等閒對手。詩蓓周五先為Energy Standard出戰4×100米自由泳接力，4支泳隊都在總決賽派出最強的陣容搶分，最終Energy Standard手握3位能游出51秒分段時間泳手，在高手過招之後取勝。

何詩蓓4×100米自由泳接力再次游出全場最快的時間。(資料圖片/Getty Images)

何詩蓓首棒游出全場32位泳手中最快的51.06秒，其隊友Femke Heemskerk在第二棒游出51.88秒，加上壓軸的絲祖唐（Sarah Sjostrom）亦錄得51.85秒的時間，Energy Standard最終以3分27.87秒的時間贏出賽事，比次席的London Roar稍快1.26秒。

詩蓓其後出戰50蛙亦取得第6名。(資料圖片/Getty Images)

詩蓓其後出戰50蛙，她已連續4場賽事都有參加此項，之前3場賽事都在前4名完成，當中更包括兩次得第3。結果今輪總決賽，包括詩蓓在內的首6位泳手都在30秒之內完成，她以29.97秒的時間得第6名，為泳隊進賬3分，其時間與得冠軍的Alia Atkinson慢0.82秒，亦比自己今季在這個項目的最快時間29.92秒稍慢0.05秒。

詩蓓今晚將強勢衝擊個人強項200自。(資料圖片/Getty Images)

美國女泳手100蝶破世績

何詩蓓之後再在400自上場，她在早段搶出為Energy Standard鎖定額外的checkpoint分數，並在首250米都一直保持領先。在300米觸池轉身時，何詩蓓遭London Roar的Freya Anderson趕過頭跌落次席，詩蓓在完成350米時仍然比Freya稍慢0.16秒，不過，24歲的詩蓓最後50米賽事展現驚人的力量和速度，游出自己全場最快的分段時間28.41秒，並以3分58.80秒後來居上反勝Freya，季內連續第7次贏出這個項目。亞軍落在Cali Conders的Hali Flickinger手上，她做出的時間為3分58.91秒，第3的Freya Anderson時間為3分59.96秒，同樣在4分鐘內完成。

與此同時，美國泳手Kelsi Dahlia代表所屬泳會Cali Conders出戰女子100蝶，以54.59秒打破世界紀錄。

換上便裝的何詩蓓：

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詩蓓MVP榜暫列第三

完成總決賽的首個賽日後，何詩蓓在最有價值泳手榜（MVP）以26.5分暫排第3，分別落後Cali Conders的Nik Fink及隊友絲祖唐10.5分和5.5分。詩蓓在周五（4日）的第二個賽日，料會出戰100自，及其強項200自，其中她在ISL出戰200自從未落敗，在3個賽季的戰績為16戰全勝；在季後賽更兩度刷新亞洲紀錄（1分50.65秒）之下，目前距離世界紀錄（1分50.43秒）只差0.22秒。現時的世界紀錄，正是由Energy Standard隊友絲祖唐保持。

國際游泳聯賽 總決賽

日期：香港時間12月4日及5日 凌晨2:00-4:00

地點：荷蘭燕豪芬

參賽隊伍：Energy Standard、Cali Condor、London Roar、LA Current

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