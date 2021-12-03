國際游泳聯賽｜何詩蓓今晚戰總決賽　賽前談衝擊世績：不刻意追逐

國際游泳聯賽（International Swimming League）經過常規賽及季後賽階段，終於來到總決賽，港將何詩蓓繼續代表法國泳會Energy Standard出賽。

賽前一個訪問，何詩蓓透露現任200米自由泳短池世績保持者絲祖唐（Sarah Sjostrom）一年前的一番說話，令她深受震撼。



在何詩蓓及絲祖唐壓陣之下，Energy Standard今季在自由泳所向披靡，其中何詩蓓保持自2019年首屆ISL以來200米自由泳的全勝走勢，在季後賽更兩度刷新亞洲紀錄（1分50.65秒）之下，目前距離世界紀錄（1分50.43秒）只差0.22秒，現時的世界紀錄，正是由Energy Standard隊長絲祖唐保持。

何詩蓓今年表現更上層樓，已是世界矚目的泳壇明星。（instagram）

何詩蓓的表現在世界泳壇廣受注目，著名游泳媒體《SwimSwam》就趁ISL總決賽前訪問這位港將，當中問及她對於正逼近世界紀錄的想法、絲祖唐又有什麼反應，何詩蓓道出了自己與絲祖唐之間的一番對話。

憶一年前與絲祖唐對話 曾言自己「不行」

「其實我們由去年開始已談論這件事了，去年總決賽的翌日，我們到泳池放鬆，她突然對我說：『你會做到的！』一開始我不太知道她指的是什麼，然後她再說：『你做到的，你可以破我的世界紀錄！』當時我就說，不行啊，我還距離紀錄1秒半呢！」何詩蓓邊笑邊道。

絲祖唐（圖）在2017年創下的200米自由泳短池世界紀錄，如今有望由何詩蓓打破。（Getty Images）

「那次是她第一次這樣跟我說，雖然那時我還距離世界紀錄很遠，但我也不禁『Wow』了，世界紀錄保持者這樣對你說，說你可以破她的紀錄，那是很特別的感覺。」

何詩蓓續說，絲祖唐今季常規賽對她說了同一番話，到季後賽時，絲祖唐已說得很輕鬆：「來吧，你做到的吧，這不難啊。」

「她這樣相信我當然是很好的感覺，但我也盡量不去想太多，當然我很清楚地意識到我很接近世界紀錄，但我只想集中在我的比賽策略、我的比賽之上，而不是很刻意地去追逐世界紀錄。」

換上便裝的何詩蓓：

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總決賽追逐三大榮譽——總冠軍、MVP、世界紀錄

ISL總決賽在香港時間周六凌晨展開，在何詩蓓眼前的，是爭逐三個榮譽——泳隊總冠軍、賽季MVP和世界紀錄的大好機會。

在團隊而言，於季後賽列第一名的Energy Standard有望自2019年奪冠之後，重奪總冠軍，若然成事，將是何詩蓓首次獲得ISL總冠軍的名銜，不過在主要對手Cali Condors有「新水神」積素（Caleb Dressel）回歸之下，並非易事。何詩蓓目前也在MVP（最有價值泳手）排行榜暫列第2名，以33分之差落後予排第1位的絲祖唐，若能在總決賽搶得大量的Jackpot分數，有望成為今屆MVP。

「新水神」積素在東京奧運掃走5面金牌，他個人擁有4項短池世界紀錄和3項長池世界紀錄，缺席大部份ISL常規賽和季後賽後，他終在總決賽回歸。（Getty Images）

當然，何詩蓓亦會在周日凌晨的次日賽事，衝擊200米自由泳短池世界紀錄，若然成事，不僅是她個人首項世界紀錄，也會成為香港體壇史上的首項游泳世界紀錄。當然，即使她最終未能在今季ISL刷新世績，緊接仍有不少機會，12月16至21日尚有在阿聯酋舉行的世界短池游泳錦標賽，何詩蓓除了有望奪得個人首項世界冠軍、也有望再戰世界紀錄。

國際游泳聯賽 總決賽

日期：香港時間12月4日及5日 凌晨2:00-4:00

地點：荷蘭燕豪芬

參賽隊伍：Energy Standard、Cali Condor、London Roar、LA Current

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