英超｜熱刺3球淨勝諾域治　孫興慜獻一傳一射　慶祝再扮蜘蛛俠

熱刺今輪英超主場迎戰諾域治，盧卡斯莫拉開賽早段世界波開紀錄，其後下半場達雲臣山齊士與孫興慜各建一功，3球淨勝諾域治，主帥干地上任至今聯賽依然保持不敗身。
熱刺新帥干地（Antonio Conte）上任後，球隊在聯賽表現不俗，挾兩連勝主場鬥下游的諾域治，今仗繼續派出哈利卡尼及孫興慜前線攻堅。
盧卡斯莫拉一次個人表演，避開對手後，再與孫興慜撞牆配合，其後再以假身擺脫對手，禁區外右腳勁射破網，上半場10分鐘以一球世界波先開紀錄。熱刺戰至下半場再有進賬，達雲臣山齊士禁區內近射建功，其後孫興慜錦上添花，奠定3球勝局，再度造出蜘蛛俠的招牌手勢慶祝。
熱刺主場3球輕取諾域治，聯賽三連勝，以25分升上第5位，距離「四哥」韋斯咸兩分，並踢少一場，有望進佔前四。干地上任以來，熱刺在聯賽發揮穩定，4戰取得3勝1和，繼續力保不敗之身。
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