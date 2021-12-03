英超｜孫興慜建功　熱刺兩球淨勝賓福特　干地聯賽繼續不敗

英超周中快車，熱刺主場迎戰升班馬賓福特，上演「倫敦打吡」。熱刺憑對方的烏龍球先開紀錄，加上下半場孫興慜建功，奠定兩球勝局。
在歐洲協會聯賽爆冷不敵斯洛文尼亞的梅拿（Mura），今仗回歸主場，迎戰同市球隊賓福特。今仗兩個入球亦與孫興慜有關，這名韓國球星上半場左路傳中，賓福特隊長贊臣（Pontus Jansson）頭槌解圍時省中卡洛斯（Sergi Conos）擺烏龍，熱刺12分鐘先開紀錄。
熱刺換邊後一次快速反擊，哈利卡尼傳給左路快放的利古朗，殺入禁區後再橫傳予孫興慜，門前輕鬆撞射入網，65分鐘奠定兩球勝局，熱刺再勝一仗，以22分暫列聯賽第6位。
干地上位熱刺主帥後，3戰聯賽未嘗一敗，這名意大利名帥對麾下表現滿意，「我們值得今場勝仗，球員們展示決心及熱情，我們要繼續努力，希望周日的賽事也有好表現。」
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