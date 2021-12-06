劍擊｜16歲小將對佩劍的願景　張家朗是出色　何思朗的堅韌亦可貴

香港佩劍「一哥」何思朗在挑戰盃16強意外出局，對手是本地排名20的謝匡泓。

上周的香港公開賽，謝匡泓對何思朗才遭3：15大炒，一星期後的挑戰盃，他以15：13淘汰後者出局。

謝匡泓，少年組排名第一，亦是香港世青代表，他不是「誰？」，是默默努力、等待被發現的佩劍劍手。



才相隔一周，以15：13勇挫近月接連在公開賽贏得冠軍的何思朗，年僅16歲的謝匡泓稱「好似發咗場夢」般難以置信。在32強仍未進入狀態的他，16強面對港隊師兄何思朗漸漸找回狀態，初段在對攻時運用戰術得宜，果敢判斷攻守距離，愈打愈順。

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謝匡泓（右）在挑戰盃16強淘汰何思朗出局，並殺入4強取得個人最佳本地賽成績。（葉詩敏攝）

謝匡泓一周前在亞博以以3：15吞下敗仗，這敗仗令他已沒有包袱，「再同他打真的沒有信心，今日都是抱住輸梗的心態去打，放手一搏。」謝匡泓表示上星期慘敗後與教練檢討不足地方，再對戰能扳回一勝，不只是他，對在場傳媒亦是意料之外，「思朗今天狀態可能都不是很好，做好了戰術每一個細節，今日贏是意外收穫。」

謝匡泓坦言上仗被大炒3：15後，再對何思朗時信心不大。（葉詩敏攝）

朝世界舞台進發

這名男拔中五生在公開賽贏了何思朗，自言只是「僥倖」，不過這場勝利不多不少添了信心，「始終他是香港佩劍第一。」

因着贏了香港第一，對於謝匡泓，走向他訪問前仍是抱着「誰？」的疑問，在4強不敵陳智軒奪得季軍的他正在執拾行裝，「訪問？」他抬頭一臉茫然。「今日嗎？」他怔怔地再問一遍。

謝匡泓在公開賽或盃賽首次以「黑馬」姿態打入4強，是他個人最佳成績，也因此相較於前列的港隊主力，對傳媒來說是陌生的臉孔，他亦甚少賽後被訪經驗。有眼不識泰山，細問才知道他是學界常勝軍、世青代表。

在上周公開賽奪冠的何思朗，坦言賽程密集加上狀態不佳，影響今仗發揮。（資料圖片／李澤彤攝）

3年前加入港隊，現時U17的他在去年的世青賽個人少年賽16強止步，最終以第12名完成賽事，他坦言目前最大目標是出戰明年的亞青與世青賽。「上年世青入到16強，覺得自己是有能力挑戰世界舞台的，所以會朝着這個目標進發。」

謝匡泓（右）目前最大目標是出戰明年的亞青與世青賽。（葉詩敏攝）

張家朗很出色 何思朗亦值得尊敬

東京奧運後，說到劍擊總離不開奧運，張家朗為香港劍手帶來信心和希望，16歲的謝匡泓不諱言這是一個「很遠的目標」。「花劍在奧運打到好成績，當然好支持花劍，但難免都有點黯然，佩劍未能打上奧運。以好長遠目標來說，當然會以奧運為目標。」他續就：「但要放下現在，做好每一步。」

眼看男子花劍成為焦點，謝匡泓當然也會羨慕，但他亦深明佩劍只等待一個機會，而機會來到前，就是他口中的「做好每一步。」

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「你看不到佩劍運動員踏上頒獎台或去奧運，不代表他們沒有努力和付出。」U17港將謝匡泓說。 （葉詩敏攝）

3年來日復日與佩劍隊一起訓練的謝匡泓說：「希望大家留意到佩劍手，花重劍去到奧運，但佩劍運動員同樣每日都練習、每日都有付出。你看不到他們踏上頒獎台或去奧運，不代表他們沒有努力和付出。」

任何劍手都想擁有張家朗的成就，「當然都好想成為像他出色的劍手」，謝匡泓也不例外。

惟何思朗的堅韌與努力，謝匡泓更是首肯心折：「雖然今次僥倖贏了思朗，但他是很值得學習的對象，他每天都努力、認真練習，付出了很多。」

謝匡泓相信，默默堅持是可改變一些事情的，包括一些等待被發掘的名字，還有佩劍的前景。

謝匡泓深信只要繼續堅持，男子佩劍隊總有一天會被看到。（葉詩敏攝）

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