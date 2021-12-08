歐聯｜比寧咸批評球證惹官非　18歲天才鬧劇中頂住壓力膺賽事最佳

多蒙特小將比寧咸（Jude Bellingham）早前因在德國「國家打吡戰」對拜仁慕尼黑後，批評球證施華耶（Felix Zwayer）並提及這位裁判曾涉假波，竟遭提出刑事訴訟；同時，德國足總亦決定向他罰款。

鬧劇之中，比寧咸仍保持高水準表現，在周三（8日）凌晨的歐聯分組賽獲選賽事最佳球員。



「在德國最重大的一場比賽，你讓一個曾經操控比賽結果的球證執法，你還能預期什麼？」比寧咸在國家打吡後的一句話惹來軒然大波，尤其當中提及球證施華耶曾參與2005年的德國足球假波案，令他遭德國足總的義務「球證觀察者」哈斯（Marco Haase）提出刑事訴訟，德國警方就此展開調查，相當誇張。

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比寧咸因談及球證曾操控賽果而面臨檢控。（美聯社）

德國足總周二晚亦宣布，因比寧咸的「欠體育精神的行為、質疑及最終否定球證的公正」而向比寧咸罰款4萬歐元（約35萬港元）。

風波之中，周三凌晨多蒙特主場對比錫達斯的歐聯C組賽事，比寧咸繼續正選上陣，「蜜蜂兵團」最終在多踢一人下大勝5：0，即使追至與士砵亭同得9分，但賽前已因對賽成績不及對方，篤定以小組第3轉戰歐霸盃。

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比寧咸在這仗表現出色，雖然無入球但多次參與在其中，交出1球助攻、兩次關鍵傳送、4次過人全部成功，獲選為賽事最佳球員。

他賽後亦在個人Instagram分享獲獎照片，獲得英格蘭國家隊隊友佐敦軒達臣及查頓辛祖留言支持，他再於twitter答謝球迷支持：「布魯士的人們（指多蒙特的支持者），過去幾天大家的支持令我深感榮幸。對我意義重大。」

比寧咸獲選為賽事最佳球員。（twitter）

比寧咸早於16歲效力英冠伯明翰時已獲譽為「神童」，他離隊後，伯明翰更將其22號球衣退役以表揚他在球隊的成就，其後轉會多蒙特。今季取代轉會曼聯的查頓辛祖，晉身正選位置，成為新一代的多蒙特及英格蘭「金童」，近期盛傳多支英超豪門都有意羅致他，英國《鏡報》指利物浦在「比寧咸爭奪戰」中暫時佔優。

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