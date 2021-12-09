體育熱話｜瀨戶大也偷食禍及美女妻　出演小栗旬日劇遭劣評

日本泳將瀨戶大也在去年被揭發背妻「偷食」，在日本大眾心目中，他本來的健康形象直插谷底，雖然妻子馬淵優佳選擇原諒，但兩人仍受到部分日本網民狙擊。



26歲的馬淵優佳在日劇《日本沉沒》中飾演兼任中文翻譯的秘書，對於這個角色，雙親來自中國的馬淵表示頗有感觸，她日前在社交媒體上載了與男主角小栗旬的合照。據日媒《體育報知》報道，許多日本網民針對瀨戶大也而對馬淵的演出感不滿：「一看到馬淵優佳就想起瀨戶大也，很噁心」、「外行人」。

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馬淵優佳在日劇《日本沉沒》中出演秘書一角，她日前上載了與男主角小栗旬的合照。（Instagram）

《日本沉沒》第8集中，講述飾演環境省官員天海啓示的小栗旬與中國國家主席就日本人移民交涉，此時飾演秘書的馬淵優佳登場作翻譯，雖然戲分不多，亦引起不少回響。首次演戲的她在社交媒體坦言原來拍戲那麼辛苦，但也累積了寶貴的經驗。對於飾演中文翻譯角色，馬淵坦言：「我的根是中國，所以非常感慨。」

馬淵優佳在丈夫瀨戶大也被爆出軌後，得到不少工作機會。（Instagram）

馬淵優佳的父親馬淵崇英在上海出生，是一名跳水教練，他在1998年入籍日本後培育出世錦賽銅牌寺內健，馬淵優佳也曾是一名跳水運動員。雖然她的跳水成績並不亮眼，但由於丈夫是日本名將瀨戶大也，所以在日本有一定知名度。

里約奧運400米混合泳銅牌得主瀨戶大也的「好好先生」形象盡毁，更影響游泳生涯。（GettyImages）

不過，瀨戶大也在去年被爆「偷食」空姐，重創日本大眾心目中對二人的恩愛形象，馬淵亦因為丈夫的醜聞而被攻擊，加上她在事發後曝光率上升，不時在電視節目擔任評述員或節目嘉賓，不少網民認為她藉機上位，對她的好感度急跌。

今次出演由人氣男星小栗旬擔綱的劇集，有網民不留情面地嘲諷：「難道日本沒有演員了嗎？」、「用外行人會讓大家覺得演員水準很低吧」等。不過，也有人認為她演出令人眼前一亮，不知道她曾是跳水選手的人亦好奇「這美女是誰」。

馬淵優佳外形不俗，亦有網民好奇劇中飾演秘書的美女是誰。（網上圖片）

瀨戶大也未能在東京奧運取得獎牌。（Instagram）

瀨戶大也作為日本在東京奧運的獎牌希望，亦是個人翻身戰，在里約奧運奪得銅牌的他，卻在今屆男子400米混合泳中初賽出局，表現令人失望。

不過，這名27歲飛魚在9月展開的國際游泳聯賽（ISL）表現回勇，更在其中一站橫掃4金（400米混合泳、200米混合泳、200米蝶泳、200米蛙泳），奪得該站最有價值泳手（MVP）。