F1｜煞科戰前平治憂韋斯達賓攬炒　紅牛反擊：要堂堂正正地贏

2021年度的F1（一級方程式世界錦標賽）煞科戰今周在阿布扎比上演，極度罕有的兩名車手同分情況，引起「煞科戰會否以炒車為結局」的討論。



經過21輪賽事，車手榜首兩名的韋斯達賓（Max Verstappen）和咸美頓（Lewis Hamilton）同得369.5分，紅牛的「韋少」以較多分站冠軍（9站）領先，意味在周日的煞科戰，誰得分較多便可贏得總冠軍；若萬一兩人均意外無法完賽，「韋少」將首度奪冠。

上周的沙地阿拉伯站，韋斯達賓與咸美頓的碰撞引發莫大爭議，雙方均不認犯錯，最終「韋少」賽後遭罰10秒，但沒有影響排名。（Getty Images）

由於兩人今季曾多次相撞或幾乎碰撞，包括上一站充滿爭議的沙特阿拉伯站，令最後一站的討論圍繞一個話題：今季已多次相撞的韋斯達賓和咸美頓會否再次炒車？或是會否有其他車手導致雙方或其中一方炒車的結局？

緊張的氣氛下，平治和紅牛兩隊不斷打「口水戰」。平治領隊禾夫（Toto Wolff）先開腔，直言：「若他（韋斯達賓）再表現出（跟沙特阿拉伯站）相似的紀律，他可能會在阿布扎比受罰，而這對所有人來說都是一個很混亂的情況，我認為這屆賽事不應以一場炒車作結局。」

韋斯達賓是近代最具才華及速度的F1車手，惟他絕不退讓我駕駛風格常受批評。（Getty Images）

咸美頓力爭個人第8次車手總冠軍，以打破舒麥加的七冠紀錄，儘管他批評「韋少」駕駛風格「瘋狂」，但他今季亦曾因與韋少在銀石站相撞、令後者無法完賽，並因而受罰，但未有影響他在該仗奪冠。（Getty Images）

禾夫與紅牛領隊漢拿（Christian Horner）今季勢成水火，他隨即反擊：「我們當然很在乎贏冠軍的方式，我們想在賽道上分出勝負，而不是在裁判室、不是在碎石區（賽道外的緩衝區）。我們想堂堂正正地贏。」

漢拿續指，韋斯達賓和咸美頓整季都交出「精彩的比賽」，「我也希望阿布札比的賽事能夠公平、乾淨地進行。」不過他也不忘說起咸美頓，「但現在，幸運女神正眷顧咸美頓，在沙地阿拉伯，奧干撞到咸美頓的前翼、咸美頓之後又撞向Max（韋斯達賓）的車尾，他真的很幸運。」