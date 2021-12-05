F1．沙特站｜韋斯達賓排位賽自炒嚇呆對手　爭標關鍵時刻竟犯大錯

F1（一級方程式）來到今季倒數第二站的沙特阿拉伯吉達站，目前領先車手榜的紅牛車手韋斯達賓（Max Verstappen）有望在今站封王。然而在排位賽最後一刻的一個失誤，令他由本來穩奪頭位，到身陷囹圄。



在平治的7屆冠軍咸美頓（Lewis Hamilton）連勝兩站後，韋斯達賓目前在車手榜榜首的領先優勢已縮窄至8分，但在4個情況下，仍可提早在今站封王：



1. 若「韋少」今站奪得冠軍及最快圈速，而咸美頓排名第6或以下；

2. 若「韋少」今站奪得冠軍，而咸美頓排名第7或以下；

3. 若「韋少」今站獲得第2名及最快圈速，而咸美頓排名第10或以下；

4. 若「韋少」今站獲得前兩名，而咸美頓未能取得任何分數。

首次舉辦F1賽事的沙特阿拉伯吉達賽道，是F1最高速的街道賽，據統計有79%的路段均是「地板油」。（Getty Images）

來到吉達賽道，「平治vs紅牛」、「咸美頓vs韋斯達賓」的戲碼仍是焦點，而在這條有「F1最快街道賽」之稱、危險度甚高的賽道，法拉利的陸克萊在第二節自由練習炒車，戰車近乎報銷，幸人無大礙，其法拉利隊友亦曾在排位賽第2回合發生意外，令尾翼受損。賽道最後一個彎道27號彎，是最後一個減阻系統（DRS）區後緊接的U形急彎，意味車手要由最高速一下子轉入急彎，自由練習時已有不少戰車在此擦牆，而這個彎道最終成為「韋少」的惡夢。

陸克萊在自由練習時曾發生意外，戰車損毀嚴重，幸波箱和底盤未受損。（Getty Images）

造出「神圈速」卻迎來災難結局

韋斯達賓在排位賽第三回合的最後一個快圈，在賽道第1及第2部份都造出全場最快的「紫色部份」（Purple Sector），完成首兩部份後，時間已較當時排首位的咸美頓快超過0.2秒，全場人士包括本來正在做訪問的列卡度及艾朗素，都屏息以待這「神的一圈」，艾朗素更是顯得興致勃勃，看到「韋少」在第一部份造出紫色部份後，已興奮地向身旁的列卡度說：「這很好，這很好，已經快了0.2秒！」

然而頭位在望之際，「韋少」卻在最後一個彎道失控，右邊車尾撞上牆壁，無法繼續前進，除了本來在「睇車」的隊友佩雷斯和紅牛一眾機械士相當失望，連平治車隊領隊禾夫、和在受訪期間「睇車」的列卡度和艾朗素，都顯得難以置信，一時語塞。

「韋少」自炒：按此觀看影片

韋斯達賓的一個小錯誤，最終會斷送世界冠軍嗎？（instagram）

韋斯達賓自炒：「韋少」與其他車手的反應

在「韋少」錯失本來志在必得的頭位後，咸美頓與隊友保達斯分列排位首兩名，成功為平治鎖定頭排起步；「韋少」排第3，其隊友佩雷斯則排第5，第4位由法拉利的陸克萊奪得。

「這本來會是Max（韋斯達賓）全季最佳的一圈，但在最後一個彎道的一個小錯誤、一個與牆壁的小碰撞，就變成頭位與第3位的分別。」紅牛領隊漢拿在賽後如此說。

咸美頓（左）大讚取得第2位起跑的隊友保達斯（右）是「F1史上的最佳隊友」。（Getty Images）

韋少或需換波箱 禾夫：排位對我們有利

而最令車迷緊張的，是「韋少」戰車會否因這場意外而需更換波箱，若更換波箱，則需按例罰退5位起跑；若不換波箱，又會否像今季摩納哥站時法拉利的陸克萊般，在排位賽奪得頭位後炒車，終在正賽展開前最後一刻才察覺戰車尚有其他損傷而無法出賽？紅牛方面則表示，若有需要，會「毫不猶疑地」為其戰車換上新波箱。

平治領隊禾夫則認為，「韋少」這個意外，或令平治獲得優勢：「紅牛的戰車設定看起來相當側重於排位賽，若韋斯達賓在正賽過了第一個彎道後仍然排第3，對他來說會是非常、非常大的劣勢。」事實上，「韋少」今季發揮穩定、極少犯錯，如今偏偏在最關鍵時刻犯下致命錯誤，但最後會否影響其爭冠機會，尚要視乎一切都有可能發生的正賽。