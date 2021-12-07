F1｜阿布扎站變爭冠總決賽　韋斯達賓父：兒子將用盡一切方式爭勝

世界冠軍面前，人人平等，咸美頓與韋斯達賓以同分進入今年F1最後一站。曾經是車手的大韋斯達賓，直指愛兒將用盡一切方式爭冠。



韋斯達賓（Max Verstappen）與咸美頓（Lewis Hamilton）在沙特阿拉伯站火拚，差點攬炒收場，結果「咸爵爺」奪冠，與「韋少」同得369.5分進入煞科戰，總冠軍誰屬仍是未知數，阿布扎比站成為一場過的總決賽。

咸美頓連番激鬥韋斯達賓奪冠 閉幕戰決出總冠軍誰屬

韋斯達賓與咸美頓在沙特站打得火熱。（Getty Images）

為了首奪總冠軍，韋斯達賓早已在沙特阿拉伯站出盡法寶，阿布扎比的戰況相信更加激烈。韋斯達賓父親祖斯（Jos Verstappen）表示兒子當然希望在周日封王，「麥斯（Max）當然想奪冠，我肯定他會用盡一切方法取勝，嘗試擊敗咸美頓。」

二人今年多次有碰撞，會否在最後一站攬炒收場？祖斯直言成數不高，「我不認為他們二人在今站相撞」。若果不幸言中，兩人齊齊退賽的話，總冠軍就會落在韋斯達賓身上，因為他在今年有更多分站冠軍。

祖斯韋斯達賓相信兒子與咸美頓不會在煞科戰攬炒。（Getty Images）

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