F1沙特站｜咸美頓連番激鬥韋斯達賓奪冠　閉幕戰決出總冠軍誰屬

誰是今年一級方程式（F1）世界冠軍，需要在最後一站定勝負。平治的咸美頓與紅牛的韋斯達賓今站多次短兵相接，其後更一度有碰撞，幸好相安無事繼續作賽，咸美頓分站三連冠，總成績榜追至與韋斯達賓同分。



F1全新賽道沙特阿拉伯站，全長超過6公里，多達27隻彎，加上賽道狹窄，今站多次發生意外，兩度紅旗暫停賽事，合共5名車手未能完成賽事。

力爭破紀錄做8屆世界冠軍的咸美頓（Lewis Hamilton），賽前落後韋斯達賓8分，今站力爭收窄差距。排頭位起步的「咸爵爺」，在隊友保達斯保護下，將「韋少」擋在第3位。直至哈斯車手米克舒密加失控撞牆，率先出動安全車再出示紅旗暫停，形勢開始有變化。

米克舒密加失控炒車，為今站的亂局掀起序幕。（Getty Images）

賽事重新開始，排頭位的韋少起步時較慢，被咸美頓過後，韋少首隻彎不惜衝出賽道，也要強行奪回領先位置。韋斯達賓幾經辛苦守住頭位，豈料幾隻彎後，隊友佩雷斯被撞失控，引致後方的佐治羅素與馬薩賓齊齊炒車，紅旗再度出動。

即使賽事暫停，兩大車隊在賽道外繼續角力，韋斯達賓在賽道外爬頭，平治要求對方讓回位置，周旋後決定咸美頓取回次席，韋少緊隨其後。再度重新起步，咸美頓坐包廂被夾，跌落第3位，韋少立即奪回領先。

兩名「大哥」歸位前二位置，同時形成追逐戰的格局。第37圈，咸美頓在起終點大直路超越韋斯達賓，但韋少明知不可這樣放棄，其後在一號彎直衝出緩衝區力保領先，咸爵爺戰車明顯有優勢，同一圈內收復失地，直路試圖再爬頭，韋少突然減慢車速，二人隨即有碰撞，幸好不是嚴重意外。

咸美頓從後撞向韋斯達賓的戰車尾部，幸好二人沒有攬炒。（Getty Images）

Could Lap 37 in Jeddah be one of the defining moments of the season? 🤯#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/vfrLzUVJW9 — Formula 1 (@F1) December 5, 2021

一圈兩次意外需要裁判組介入，韋斯達賓先在一號彎的事件被罰5秒，裁判組賽後加罰韋少10秒，因為他有明顯的減速，導致意外發生，卻最後戰果沒有影響，咸美頓首名衝線，韋斯達賓則保住次席，而保達斯最終僅勝奧干，順利登上頒獎台。

咸美頓連續3站稱霸，加上今站最快圈速的1分，追至與韋斯達賓同得369.5分，將在下星期的閉幕戰阿布扎比站決定誰是世界冠軍。

咸美頓連續3站奪冠，追至與韋斯達賓同分。（Getty Images）

總冠軍面前，人人平等，韋斯達賓今站出盡「法寶」，不惜一切力阻咸美頓，可惜對方依然成功追平，賽後立即諷刺賽會的判決，「賽車這個運動，今時今日着重判罰多於真正比賽。我今日用盡一切方式奮鬥，可惜還是欠一些速度。」

對於被咸美頓追撞的意外，韋少是如此解讀，「我有減速，當時想讓回位置，但他（咸美頓）不想爬頭才導致意外，我不明白為何會發生這件事。」

韋斯達賓出盡法寶，仍然被咸美頓追至同分。（Getty Images）

咸美頓在賽事中完全不解，他不知道對方有意讓出位置，他賽後當然持相反意見，直指韋少已經超越極限，「我今站多次嘗試避開意外，他（韋斯達賓）今站明顯過了火，我當時在想：『佢係咪使出癡線戰術？』，幸好我們沒有攬炒。」

F1車手總成績榜前5位（截至沙特阿拉伯站）：