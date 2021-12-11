美國體操天后當選《時代》年度運動員　東京奧運一舉動成全球議題

美國體操天后比拉絲（Simone Biles）獲選《時代雜誌》（TIME）年度運動員，這並非因為她在東京奧運1銀1銅的帳面成績，而是全球關注的退賽舉動，讓更多運動員站出來把心理健康的議題推上枱面。



時間跳轉到7月27日，在東京奧運女子團體賽中，比拉絲在跳馬項目發生嚴重失誤，她的眼神告訴你她迷失了，隨後以心理健康因素而退出當屆個人全能、自由體操、跳馬及高低槓4項比賽。

比拉絲是全球仰望的體操女王，包含32面奧運及世錦賽獎牌，是前無古人。4個自由體操動作以她命名，退賽震撼美國，亦令人擔憂其身心健康。



惟她以行動告訴世人「運動員都是人」。

東京奧運︱比拉絲再退兩單項 一代體操女王被什麼困擾？

《時代雜誌》公布比拉絲獲選2021年度運動員。（時代雜誌官網）

《時代雜誌》在公布當選的撰文中，指比拉絲藉其頂級運動員地位，在世界最受注目的奧運會上發揮了影響力，「現今世界，人們不再只以賽場上的勝負來衡量一名運動員的影響力」。

文中引述美國體操隊隊友蘇妮莎（Sunisa Lee）說：「比拉絲百分之百改變了我們看待身心狀態的方式，她向我們證明我們不只是運動員，我們也是人，我們也有不順遂的日子。這讓我們活得更像一個人。」

東京奧運｜美國體操女團衛冕失敗 主將比拉絲因心理問題退賽

已享有GOAT（Greatest of All Time）封號的比拉絲，在體操界甚至體育界擁有不可撼動的地位與成就，她從飲食、訓練、睡眠均高度自律，一切只為了在四年一度的奧運會上爭取榮耀。然而，她卻選擇了退賽，表達「除了滿足眾人期待，更重要是照顧自己身心健康」。

比拉絲變身神奇女俠，開心地與隊友在美國巡迴演出。（Getty Images）

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夠了，我夠好了。 比拉絲

文中分析，若2020年非裔男子佛洛伊德（George Floyd）身亡事件，引發美國體育界團結，運動員以自身影響力為社會正義發聲；今年則是比拉絲的勇敢，讓更多運動員站出來正視心理健康的議題，亦引起社會各界更多的討論與關注。

《時代雜誌》指出，正當焦慮和憂鬱症人口比例在疫情爆發後大幅攀升，比拉絲親身示範「優先照顧自身、不屈服於外在期望」的重要性。「當全世界的目光都集中在她身上，她踏出了非凡的一步，說出『夠了，我夠好了』（That’s enough. I’m enough.）」。

比拉絲認為退賽並審視自己的心靈健康是比較好的選擇，「我不希望因為逞強害自己受傷」。（Getty Images）

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