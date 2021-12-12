維港泳2021︱港隊代表包辦男女子組冠軍　賽前望遠鏡分析水流致勝

「新世界維港泳」周日(12日）早上舉行，港隊10公里公開水域代表包辦男、女子公開組冠軍。兩名泳手冼展霆跟聶芷彥均表示，會積極備戰明年杭州亞運。



因社會運動及疫情而停辦兩年的維港泳今年復辦，全新賽道改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙咀星光大道為終點，全長約1公里。今屆賽事分男、女子公開組及優悠組，名額共約1500個。

港隊代表冼展霆游出13分44.2秒，贏得男子公開組冠軍。（袁志浩攝）

男子公開組最終由港隊10公里公開水域代表冼展霆奪冠，他游出13分44.2秒，比第二名泳手快超過1分鐘衝線，亦是這位27歲港將6次參賽以來，第5度贏得冠軍。

冼展霆表示，今次參賽感覺跟過去相約，但認為賽道「新穎」，「游到中間就望到很多觀眾，很近距離，感覺有人支持，會再加把勁、更有信心。」

冼展霆賽前最足功課，包括分析水流及視察賽道位置。（袁志浩攝）

賽前一日「做功課」 心中制定最佳路線

比賽期間大部份泳手都游向賽道偏左的位置，惟冼展霆取道偏右的「捷徑」，是他能殺出重圍的關鍵。他解釋，今屆比賽前段游得更大膽，也在賽前一日用望遠鏡留意水流、制定路線。

「昨日先到尖沙咀了解終點的大約位置，再坐船到起點望望，確保自己不會游錯方向。同時花了3、4小時看水流，心目中知道在哪個位置要靠左或靠右。」他又稱自己年紀愈大，心態亦有改變，「以前會想一定要贏很多次，但長大後發現個個也想贏，最重要是過程，做好所有細節，自然會有結果。」

冼展霆對上一次參加大型賽事，正是今年6月在葡萄牙舉行的「東京奧運馬拉松游泳資格賽」，惟他最終在51位泳手中只排49，不敵18歲隊友方胤，無緣東奧。冼展霆稱，會繼續在訓練做好細節，備戰明年9月在杭州舉行的亞運會。

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女子組冠軍：爭取首次參加亞運

至於另一位港隊代表聶芷彥，則以14分56秒贏得女子公開組冠軍。相隔4年再度參賽的她坦言有點吃力，「比上次更大浪、水流更急，不經意喝了一兩口水。」首度奪冠的她感覺興奮，並認為賽事能向港人推廣游水運動。

聶芷彥亦透露，港隊明年會舉辦選拔賽，挑選隊員參加亞運及5月於日本上演的世錦賽，「我會保持現有水準，目標是第一次出戰亞運，取得最佳名次或獎牌。」