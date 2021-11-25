維港泳2021｜五大星將擔任「小飛魚」導師　何詩蓓：跳出舒適圈

「新世界維港泳」在下月12日早上舉行，在全新賽道紀念舉行十周年。大會宣布今屆邀請本港5位星級運動員，包括東京奧運兩銀得主何詩蓓，擔任賽事大使，成為小泳手計劃的人生導師，分享格言。



主辦單位邀得兩位東京奧運代表何詩蓓及滑浪風帆的陳晞文、桌球手「四眼Cue后」吳安儀、6面殘奧田徑金牌得主蘇樺偉，及「包山王」輪椅攀登運動員黎志偉。

維港泳2021｜採用全新賽道游向星光大道

何詩蓓今夏寫下香港游泳史光輝一頁。（資料圖片）

其中，何詩蓓克服傷患與疫情延誤，在延遲一年舉行的東京奧運勇奪100自及200自銀牌，寫下香港體育歷史新一章。她勉勵小泳手要衝出舒適圈：「Magic happens outside of your comfort zone（奇蹟只會在你的舒適圈外出現 ）。 」

陳晞文為風帆受過重傷，仍然堅持下去。（資料圖片）

同樣在水上闖出成績的陳晞文，曾意外而切除脾臟，仍能在8星期內克服傷患，趕及參加倫敦奧運。對風帆懷着熱愛、努力和付出，她寄語小學員：「Make waves with love（憑熱愛，起浪濤）。」

「神奇小子」蘇樺偉的事跡，感動港人。（資料圖片）

而克服小時疾患帶來的影響，4屆殘奧共奪得6面金牌的蘇樺偉，則以自身經驗鼓勵運動員，就算起步未必最快，也要堅持下去，盡最大努力向前衝。吳安儀與黎志偉亦分享格言，分別鼓勵學員相信自己及克服逆境。

吳安儀近日憑外卡，與一眾男子桌球高手較量。（資料圖片）

他們稍後將與一些參加本屆維港泳的小泳手學員見面，分享身為運動員，在創出佳績等方面有何體驗，並分享人生格言，勉勵學員勇敢向前，創出成就。

「包山王」黎志偉因車禍而下半身癱瘓，未有放棄攀登運動。（資料圖片）

五位運動員大使的格言（點圖放大）：

「新世界維港泳2021」資料

比賽日期：2021年12月12日（星期日）



抽籤結果查閱日期：2021年11月25日下午3時於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱



水試名單公佈日期：2021年11月25日 下午3時於泳總及新世界維港泳網頁公佈



水試日期及地點：2021年11月27日（東涌游泳池）、2021年11月28日（中山紀念公園游泳池）、2021年11月29日（東涌游泳池）



水試結果及參賽名單查閱日期：2021年12月1日 下午3時於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱



領取選手包及檢測日期：2021年12月10日（上午9時至晚上8時）、2021年12月11日（上午9時至中午12時）



*領取地點為觀塘海濱發現號01，主辦單位屆時會為泳手免費安排政府認可的2019冠狀病毒病核酸檢測



有關賽事詳情、參加資格及報名，可瀏覽大會網頁（http://www.hkharbourrace.com）。