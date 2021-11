維港泳2021｜五大星將擔任「小飛魚」導師　何詩蓓：跳出舒適圈

「新世界維港泳」在下月12日早上舉行,在全新賽道紀念舉行十周年。大會宣布今屆邀請本港5位星級運動員,包括東京奧運兩銀得主何詩蓓,擔任賽事大使,成為小泳手計劃的人生導師,分享格言。



主辦單位邀得兩位東京奧運代表何詩蓓及滑浪風帆的陳晞文、桌球手「四眼Cue后」吳安儀、6面殘奧田徑金牌得主蘇樺偉,及「包山王」輪椅攀登運動員黎志偉。

其中,何詩蓓克服傷患與疫情延誤,在延遲一年舉行的東京奧運勇奪100自及200自銀牌,寫下香港體育歷史新一章。她勉勵小泳手要衝出舒適圈:「Magic happens outside of your comfort zone(奇蹟只會在你的舒適圈外出現 )。 」

同樣在水上闖出成績的陳晞文,曾意外而切除脾臟,仍能在8星期內克服傷患,趕及參加倫敦奧運。對風帆懷着熱愛、努力和付出,她寄語小學員:「Make waves with love(憑熱愛,起浪濤)。」

而克服小時疾患帶來的影響,4屆殘奧共奪得6面金牌的蘇樺偉,則以自身經驗鼓勵運動員,就算起步未必最快,也要堅持下去,盡最大努力向前衝。吳安儀與黎志偉亦分享格言,分別鼓勵學員相信自己及克服逆境。

他們稍後將與一些參加本屆維港泳的小泳手學員見面,分享身為運動員,在創出佳績等方面有何體驗,並分享人生格言,勉勵學員勇敢向前,創出成就。

「新世界維港泳2021」資料

比賽日期:2021年12月12日(星期日)



抽籤結果查閱日期:2021年11月25日下午3時於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱



水試名單公佈日期:2021年11月25日 下午3時於泳總及新世界維港泳網頁公佈



水試日期及地點:2021年11月27日(東涌游泳池)、2021年11月28日(中山紀念公園游泳池)、2021年11月29日(東涌游泳池)



水試結果及參賽名單查閱日期:2021年12月1日 下午3時於新世界維港泳網頁內填上個人資料後查閱



領取選手包及檢測日期:2021年12月10日(上午9時至晚上8時)、2021年12月11日(上午9時至中午12時)



*領取地點為觀塘海濱發現號01,主辦單位屆時會為泳手免費安排政府認可的2019冠狀病毒病核酸檢測



有關賽事詳情、參加資格及報名,可瀏覽大會網頁(http://www.hkharbourrace.com)。